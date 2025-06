Ticket to Paradise: film su Canale 5, diretto da Ol Parker

Lunedì 9 giugno 2025, la prima serata di Canale 5 alle ore 21:20, prevede la messa in onda della commedia romantica Ticket to Paradise. Si tratta di un film del 2022 diretto dal regista inglese Ol Parker, conosciuto per aver diretto il musical sequel di Mamma Mia!, ovvero Mamma Mia! Ci risiamo (2018) basato sulle celebri canzoni degli Abba. La sceneggiatura è dello stesso regista a quattro mani con Daniel Pipsky, mentre le musiche sono di Lorne Balfe, compositore che ha realizzato colonne sonore per importanti saghe come quella di Pirati dei Caraibi e Mission: Impossible. La casa di produzione è la Universal Pictures che si è occupata anche della distribuzione.

I protagonisti sono una delle coppie più riuscite di Hollywood: George Clooney e Julia Roberts che avevano avuto modo di condividere il set per la trilogia di Ocean’s. Clooney, ultimamente, oltre al suo impegno umanitario aiutato dalla moglie Amal, avvocata per i diritti umani, si è dedicato alla regia e i suoi ultimi film sono stati Il bar delle grandi speranze (2021) ed Erano ragazzi in barca (2023). Per quanto riguarda la carriera della Roberts, l’attrice sta lavorando a un film di prossima uscita per la regia dell’italiano Luca Guadagnino, un thriller dal titolo After the Hunt, per il quale c’è una febbrile attesa. Completano il cast di Ticket to Paradise: Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier, Billie Lourd e Lucas Bravo.

La trama del film Ticket to Paradise: questo matrimonio si deve fare?

In Ticket to Paradise, David e Georgia Cotton sono una coppia divorziata ai ferri corti che però deve continuare a frequentarsi per via della figlia Lily. Quest’ultima si è laureata e per festeggiare ha deciso di fare un viaggio a Bali con un amica. I genitori però vengono ben presto a sapere che la ragazza ha deciso di stabilirsi sull’isola perché ha incontrato Gede, un ragazzo indigeno di cui si è perdutamente innamorata e che ha deciso di sposare.

I due ex-coniugi, nonostante non si possano vedere, decidono di unire le forze e di recarsi a Bali per fermare le intenzioni della figlia, arrivando a compiere anche gesti riprovevoli come far sparire le fedi. Fra trucchi, inganni e una corsa contro il tempo, l’ex coppia si riavvicina, ma giunge inaspettatamente sul posto il fidanzato di Georgia che le chiede di sposarlo.

Lily nel frattempo riesce a convincere i genitori della genuinità del suo rapporto con Gede e del fatto che non ha nessuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi. Così, alla fine, i due si sposeranno con il benestare della famiglia. Riuscirà la nuova unione a far tornare anche David e Georgia di nuovo insieme oppure quest’ultima sposerà il fidanzato?