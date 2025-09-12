A Bergamo una 60enne ha tenuto la madre mummificata in casa per più di un anno. I vicini si lamentavano da tempo: “Si sapeva”

A La Vita in Diretta la vicenda choc della donna che ha tenuto la madre mummificata in casa per un anno, continuando a percepire la pensione e facendo la solita vita di prima. Il cadavere lo aveva nascosto sotto le coperte, su una sorta di brandina in una delle due camere in un appartamento di un condominio di Bergamo.

Ciro Rapuano ucciso per soldi?/ La nipote: “Si parla di 400.000 euro, la figlia ha preso le distanze”

La figlia, 60enne, non ha mai detto nulla a nessuno ed ha continuato e percepire la pensione e a chiedere anche la 104, come se nulla fosse. La vittima si chiamava Francesca Pettinato, di anni 102, ritrovata in stato di decomposizione dopo che l’altro figlio dell’anziana donna – che vive a Genova – non riusciva più a mettersi in contatto con la sorella. Da tempo i condomini si lamentavano dell’odore fortissimo in tutto lo stabile, soprattutto nei piani vicini all’appartamento in questione, presentando anche un esposto.

MAROSTICA, ACCOLTELLATA DALL'EX/ La vittima: “Temo che quando esca finisca il suo lavoro, mi vuole morta”

Quando le forze dell’ordine sono entrate ieri nell’appartamento incriminato, hanno trovato sporcizia e incuria ovunque, e in una camera appunto la donna senza vita. La 60enne è stata presa in carico dai medici del reparto psichiatrico, in evidente stato confusionale: dovrà spiegare il perchè di questo assurdo gesto, se ha avuto un movente economico o altri fini.

MADRE MUMMIFICATA PER UN ANNO, LE PAROLE DEI CONDOMINI

La Vita in diretta ha parlato con alcuni condomini che hanno descritto chiaramente l’odore fortissimo dovuto alla madre mummificata della 60enne: “C’era alla mattina quando scendevi, e anche quando salivi le scale, pensavi alla sporcizia in casa, spruzzavamo il deodorante ovunque”.

Sara Campanella, genitori denunciano mamma Argentino/ Bruzzone: “Sia prima che dopo l'omicidio...”

E ancora: “C’era questa puzza tremenda, è un anno che avevamo avvisato i vigili ma quando arrivavano suonavano al campanello, nessuno rispondeva e se ne andavano, poi ieri sono arrivati i vigili del fuoco a buttare giù la porta”. I condomini parlano di una donna (la 60enne), che di fatto era invisibile: “Non la vedevi mai, era una persona molto schiva e riservata, aveva problemi personali, quando le chiedevi come stava la madre lei diceva bene”.

MADRE MUMMIFICATA PER UN ANNO, LA VICINA: “RECLAMI PER UN ANNO…”

Una vicina di casa ha raccontato di averla vista di recente con due pizze, proprio per continuare a simulare la presenza della donna: “Ma non è una criminale – sostiene – è una persona che era completamente scucita dalla realtà, l’ha persa di vista completamente”. La donna ha poi proseguito la sua intervista a La Vita in Diretta, spiegando: “Il pony express le ha portato due pizze sotto casa, io l’ho vista, mi sono girata e mi ha sorriso e forse mi voleva parlare, perchè io sono una delle poche persone con cui parlava… io mi chiedo però una cosa: è un anno che c’era questa puzza tremenda di cadavere, non si poteva confondere”.

“Ci siamo rivolti a tutti, ci voleva un anno per aprire una porta dove c’era sicuramente un cadavere dentro?”. E ancora: “La 60enne poteva dire quello che voleva, la signora ha avuto già un percorso psichiatrico, il condominio lo sapeva. Erano i fatti che parlavano, quelli del primo piano sentivano benissimo quella puzza insopportabile, paragonabile a nient’altro se non ad una puzza di cadavere”.



MADRE MUMMIFICATA PER UN ANNO, LA VICINA: “NON L’HA FATTO PER I SOLDI”

Ma la vittima quando è stata vista l’ultima volta? “Io l’ho vista un anno e mezzo fa quando veniva portata con la carrozzina al centro diurno, mi ero anche offerta di accudirla se voleva, ma mi aveva detto no grazie, poi non ho saputo più niente”. Parliamo quindi di una morte che probabilmente risale al 2024 se non addirittura al 2023. E ancora: “Possibile che i vigili arrivavano e non facevano nulla? Chi doveva fare la richiesta al magistrato?”.

Sull’altro figlio della donna “Mai visto, mi sembra che non corresse buon sangue con la sorella, non è mai venuto qui. Forse l’aveva scaricata e non ne voleva sapere più niente, i rapporti con gli anziani non sono tutte rose e fiori, penso che anche a lei sia pesata questa situazione”. La vicina di casa esclude comunque totalmente il movente economico? “No assolutamente, non faceva una vita brillante, lei lavorava e uno stipendio lo aveva, non l’ha fatto per i soldi ne per avere la 104”, alludendo ai suoi problemi psichici.