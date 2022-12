Tifosi con “sindrome da Mondiali” in Cina/ Aperta clinica: curati oltre 100 pazienti

Il calcio a volte può diventare una malattia. Non ci si aspettava, però, che potesse diventarlo in Cina. Eppure, l’ospedale di Medicina tradizionale cinese di Meizhou, che si trova nella provincia orientale di Guangdong, ha istituito una clinica speciale per curare i pazienti che soffrono della cosiddetta “sindrome dei Mondiali“. Ma di cosa si tratta? “La maggior parte dei pazienti che ne soffrono sono uomini appassionati di calcio che restano alzati fino a tardi per guardare i Mondiali di calcio in corso in Qatar“, dichiara Zhang Yanzhong della clinica dedicata dell’ospedale, secondo quanto riportato da China Daily.

Ripensando alle diverse edizioni dei Mondiali seguite a ora tarda o troppo presto a causa del fuso orario, chissà a quanti italiani sarebbe stata diagnosticata questa sindrome… Il problema per i medici cinesi è che è stato registrato un improvviso aumento di malattie gastrointestinali, cardiovascolari, cerebrovascolari e respiratorie causate dalle grandi fluttuazioni emotive dei pazienti durante il mese di Coppa del Mondo. I sintomi più lievi della “sindrome dei Mondiali” sono insonnia, disfunzione viscerale e ansia causata dal fatto di restare alzati fino a tardi, oltre a sbalzi emotivi.

SINDROME DA MONDIALI IN CINA: “CASI IN AUMENTO”

Eppure la Cina non si è neppure qualificata ai Mondiali in Qatar… Ma Meizhou è una “città del calcio”, perché qui ci sono un gran numero di tifosi, di cinesi appassionati di calcio, molti dei quali appunto restano svegli fino a tardi per seguire i Mondiali in Qatar. Zhang Yanzhong al China Daily ha spiegato che i medici del suo ospedale hanno diagnosticato a molti pazienti questa sindrome anche durante la precedente edizione dei Mondiali. Ora si è deciso di aprire una clinica per dedicare cure specifiche. Infatti, finora sono stati trattati oltre 100 pazienti. “Tutti i medici della clinica speciale giocano nella squadra di calcio dell’ospedale e possono capire meglio le emozioni dei tifosi“, ha aggiunto il medico. Altre cliniche potrebbero essere aperte altrove in Cina. “Il Paese ha un gran numero di appassionati di calcio, anche se il livello generale del calcio cinese non è alto“, ha dichiarato Wang Zhaoming, un impiegato di Guangzhou. Infatti, Zhang prevede che il numero di pazienti che soffrono della sindrome da Mondiali crescerà nelle settimane a venire.

