Tour de France 2025 cimitero: tifosi assiepati a ridosso delle tombe, tra profanazione e polemiche social chi ha mancato di rispetto?

TIFOSI DEL TOUR DE FRANCE 2025 ASSIEPATI IN UN CIMITERO PER UN POSTO “IN PRIMA FILA”

È diventata virale l’immagine dei tifosi assiepati a bordo strada durante la seconda tappa del Tour de France 2025 ieri, domenica 6 luglio, che sarebbe una situazione perfettamente normale, soprattutto in prossimità di un Gran Premio della Montagna a meno di 10 km dal traguardo (per la precisione si era in località Saint Etienne au Mont), ma è diventata una notizia decisamente particolare per il fatto che fossero in un cimitero.

Per prima cosa, permetteteci una osservazione: ci sembra davvero particolare questo cimitero che arriva fin sul ciglio della strada, praticamente senza alcuna significativa separazione con il nastro d’asfalto. Aggiungeteci la collocazione proprio in vetta al GPM più atteso della tappa, dove si sono dati battaglia tutti i big della Grande Boucle, da Tadej Pogacar a Jonas Vingegaard, da Mathieu Van der Poel a Remco Evenepoel, e allora è inevitabile che qualcuno si piazzasse proprio tra il cimitero e la strada per tifare i propri beniamini.

Mancanza di rispetto? Difficile giudicare dalle immagini: la sensazione è che la maggior parte dei tifosi fosse comunque assiepata al limite estremo tra il cimitero e la strada, senza calpestare tombe o lapidi, anche se è pacifico immaginare che qualcuno sia passato su di esse, magari preso dalla foga del tifo davvero a pochssimi centimetri dai propri beniamini – che, in termini generali, è una delle emozioni più belle che il ciclismo sa regalare.

Ovviamente però immagini di questo genere hanno fatto discutere, anche perché rilanciati da molti siti che hanno parlato di “decine di persone in piedi sulle tombe” e di “tifosi che si arrampicano sulle lapidi” pur di vedere meglio il passaggio del Tour de France 2025, scatenando l’indignazione, sentimento che sui social è molto frequente.

TIFOSI DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN UN CIMITERO: PROFANAZIONE O POLEMICA SOCIAL?

Cosa possiamo dire? Innanzitutto, naturalmente che se anche una sola persona ha calpestato una tomba o si è arrampicata su una lapide, ha certamente mancato di rispetto ai defunti e alle loro famiglie. Si poteva gestire meglio la situazione, perché era prevedibile che a ridosso del GPM ci sarebbe stata folla, e speriamo che la polemica montata sui social sia servita a coloro che eventualmente si fossero comportati male a riflettere sulla mancanza di rispetto nei confronti dei defunti, in una società che sempre più spesso vuole mettere da parte la morte e la censura in ogni modo, salvo poi proporla come “facile” alternativa alla vita quando ci sono sofferenza e dolore.

Dall’altra parte tuttavia, almeno per quanto ci è possibile giudicare, sembra che la maggior parte dei tifosi si sia comportata in maniera rispettosa e che non si vedano le folle di spettatori che calpestano tombe. Allora qui è doveroso anche un richiamo alla nostra categoria: è facile fare gli articoli indignati per attirare like e interazioni, ma la stella polare del giornalismo dovrebbe essere sempre l’appassionata ricerca della verità, anche (e soprattutto) quando ci sono di mezzo dei defunti, ai quali si rischia di mancare di rispetto più con queste polemiche “acchiappa clic” che non con qualche piede che sarà inevitabilmente finito sulle loro tombe.