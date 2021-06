Tifosi della Francia a Bucarest per sbaglio/ Volevano andare a Budapest (Euro 2020)

Voler vedere la Francia che gioca a Budapest ma andare a Bucarest, per un clamoroso errore di città: succede anche questo agli Europei 2020, che ci offrono la grande novità di un torneo itinerante fra undici città di altrettante nazioni di tutta Europa. Itinerante forse anche troppo per sei tifosi della Francia, che volevano seguire i Bleus campioni del Mondo nell’ultima partita del girone F, in programma per gli uomini di Didier Deschamps appunto a Budapest, capitale dell’Ungheria già sede sabato scorso della partita che la Francia ha pareggiato contro i padroni di casa magiari. Forse l’assonanza, forse il fatto che pure Bucarest sia sede degli Europei 2020, fatto sta che questi sei tifosi della Francia sono sbarcato invece dal loro aereo nella capitale della Romania. Un giorno magari racconteranno a figli e nipoti di avere imitato Michael Jackson che, nel 1992, si affacciò dal balcone del Palazzo del Parlamento rumeno, naturalmente a Bucarest, gridando per sbaglio ai suo fans: “Ciao Budapest”. Per il momento però prevale l’amarezza: un volo di oltre mille km per arrivare nella città sbagliata non è di certo il massimo.

TIFOSI DELLA FRANCIA A BUCAREST PER SBAGLIO: LA STORIA

A rivelare questa curiosa vicenda, che naturalmente è diventata subito virale, è stato un giornalista del quotidiano rumeno Jurnalul National che ha notato i sei in disparte rispetto ai supporters ucraini, presenti a loro volta nella capitale rumena Bucarest per sostenere la Nazionale di Andriy Shevchenko durante l’ultimo incontro del suo girone, perso contro l’Austria. Incuriosito, ha rivolto loro alcune domande e ha capito che i francesi erano lì per sbaglio. Una volta atterrati a Bucarest, infatti, avevano seguito un gruppo di tifosi che – a parer loro – erano ungheresi ed erano diretti verso lo stadio di Budapest. Peccato che circa due ore dopo si sono ritrovati in una piazza diversa da quella immaginata e hanno capito l’errore: dopo aver ricontrollato i biglietti, hanno notato che metà di loro avevano in teoria la giusta destinazione, mentre gli altri avevano prenotato erroneamente proprio per Bucarest. Niente Francia dunque per loro, ma la sorte potrebbe fornire a questi incauti viaggiatori una sorta di risarcimento: nel caso la squadra di Didier Deschamps dovesse vincere il girone F, infatti, disputerebbe l’ottavo di finale lunedì prossimo proprio alla National Arena di Bucarest. I sei sarebbero sul posto con ampio anticipo…

