Tifosi Lazio contro Acerbi/ “Sei senza onore, sarai fischiato sempre: via da Roma”

TIFOSI DELLA LAZIO CONTRO ACERBI

Serata amara per Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio, autore del gol che ha permesso ai biancocelesti di riportarsi in vantaggio nella gara di Venezia, terminata poi 1-2, è stato duramente contestato dai tifosi. Al momento della rete infatti, il settore riservato ai supporters laziali è rimasto in silenzio, con la Curva Nord che ha poi pubblicato un comunicato, chiedendo la cessione del calciatore.

A scatenare l’ira dei tifosi, è stata l’esultanza di Acerbi nella partita precedente, contro il Genoa. Il difensore, dopo aver segnato, è andato sotto la curva, mettendo il dito sulla bocca, come se volesse zittire la curva. Gesto di cui Acerbi si è subito pentito, scusandosi con un video sul proprio profilo Instagram: “Ho sbagliato, sono andato oltre a causa dell’adrenalina, non volevo mancare di rispetto a nessuno, sapete quanto tengo alla Lazio”.

IL COMUNICATO DEGLI ULTRAS: “VIA DA ROMA SUBITO”

Le scuse social di Francesco Acerbi, non sono evidentemente state accettate. I tifosi della Lazio, infatti, oltre a non aver esultato dopo la rete messa a segno contro il Venezia, decisiva per la vittoria biancoceleste, hanno successivamente pubblicato un comunicato, chiedendo a gran voce la cessione del difensore, diventata ormai una bandiera del club di Claudio Lotito, in cui milita dal 2015.

Queste alcune parti del comunicato pubblicato dagli ultras della Lazio sulla pagina Facebook ‘La voce della Nord’: “Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce”. Il post continua, e possiamo leggere: “Acerbi ha zittito la curva nella partita scorsa dopo mesi di sostegno a oltranza, nonostante partite pessime, ai microfoni subito dopo ha addirittura peggiorata la situazione, il suo video di scuse è forzato e privo di sentimento”. In chiusura: “Fino a quando sarà qui verrà fischiato, in ogni partita. Acerbi vattene“.

Gli ultras contro #Acerbi. La #Lazio, si spera, farà esattamente in contrario di quello che chiedono loro pic.twitter.com/ZKzaMofBVq — Giovanni Capuano (@capuanogio) December 23, 2021





