TIFOSO FA CADERE MIGUEL ANGEL LOPEZ/ Video, il colombiano lo prende a schiaffi (Giro)

Momenti di tensione al Giro d’Italia: nell’ultima ascesa un tifoso ha infatti affiancato i corridori provocando la caduta di Miguel Angel Lopez. Mancavano 5,8 km al traguardo di Croce D’Aune Ponte Avena quando il corridore dell’Astana è finito per terra dovendo rinunciare ai suoi sogni di gloria. La reazione dello scalatore colombiano, che in quel momento si trovava insieme a Primoz Roglic con l’intento di recuperare sul gruppo Carapaz di cui faceva parte anche Vincenzo Nibali, è stata veemente. Lopez ha infatti iniziato a mulinare le braccia nei confronti del tifoso – se così si può chiamarlo – che nel frattempo era a sua volta caduto sull’asfalto. Che qualcosa fosse andato storto lo si è capito durante la diretta della tappa, quando si è visto un cappellino per strada: a quel punto era chiaro che a fermare l’avanzata di Lopez non era stato un guasto meccanico bensì il gesto folle di uno pseudotifoso.

LA DINAMICA DELLA CADUTA DI MIGUEL ANGEL LOPEZ

Lopez, evidentemente scosso dall’accaduto, nel tentativo di montare nuovamente in sella ha cincischiato qualche secondo più del dovuto. Un altro tifoso ha tentato di spingerlo per ridare slancio alla sua azione ma è stato allontanato malamente da un gregario del colombiano, a conferma del nervosismo respirato in quei frangenti così concitati. La caduta di Lopez è stata determinata di fatto in maniera indiretta: il tifoso incriminato, infatti, stava correndo accanto ai corridori ma non si è accorto delle altre persone presenti a bordo strada come lui, andando a sbattere. Chi ha avuto la peggio nell’impatto è stato proprio “il pittore”, Miguel Angel Lopez, che a quel punto non ha trattenuto la rabbia e ha colpito con alcuni schiaffi il tifoso, un giovane, che evidentemente mortificato dalla sua condotta non ha replicato rimanendo a bordo strada. Unica consolazione per il team Astana la vittoria di tappa di Pello Bilbao.





© RIPRODUZIONE RISERVATA