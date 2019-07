TIGER WOODS/ “Augusta? Dedico la vittoria alla mia famiglia” (Quelli della Luna)

Tiger Woods torna a in tv a “Quelli della Luna“, il nuovo programma condotto da Giampiero Mughini in prima serata su Rete 4. Il campione di golf è tornato a vincere dopo un serie di acciacchi fisici e ripetuti interventi alla schiena. Non solo, Tiger è stato anche protagonista di una serie di problemi familiari culminati anche con un’arresto per guida in stato di ebbrezza. Nonostante questi momenti difficili però il campione è tornato a trionfare a sorpresa durante l’Augusta Masters a 14 anni dalla precedente vittoria. Un trionfo inaspettato che ha segnato il ritorno in pista di uno dei campioni di golf più titolati e famosi della storia . “E’ uno dei successi più belli” – ha commentato il campione dopo la vittoria – e importanti della mia storia. La vittoria è arrivata davanti alla mia famiglia e in una giornata davvero unica. Dopo i tanti problemi alla schiena ho pensato di smettere e invece sono qui a godermi un grande trionfo”.

Tiger Woods vince ad Augusta

La vittoria ad Augusta ha segnato non solo il ritorno al top di Tiger Woods, ma ha permesso anche ad uno sconosciuto di cambiare per sempre la sua vita. L’uomo, infatti, grande fan del golfista, ha decidiamo di scommettere tutto sulla sua vittoria. Così ha puntato ben 85 mila dollari sulla vittoria di Tiger vincendo 1 milione e 190mila dollari. Non solo, il primo di Tiger Woods ha spinto diversi personaggi a complimentarsi con il campione. A cominciare dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump cha ha scritto: ” E’ un campione vero”, mentre l’ex presidente Barack Obama ha detto: “Congratulazioni, Tigre. Tornare a vincere il Masters Tournament dopo tutti gli alti e bassi che hai avuto è una testimonianza di eccellenza, grinta e determinazione. Anche la campionessa Serena Williams ha commentato il trionfo di Tiger: “Woods è grande come nessun altro. Passare tutto quello che ha passato e tornare a vincere un torneo così importante non è da tutti”.

Tiger Woods, la famiglia e i figli

Il destino di Tiger Woods era in parte già scritto sin da bambino quanto veniva chiamato da tutti con il suo vero nome Eldrick Tont. A scegliere il nome Tiger è stato papà Earl, ex soldato americano che aveva deciso di chiamarlo così in onore di Nguyen “Tiger” Phong, un militare vietnamita che gli aveva prestato soccorso durante la guerra del Vietnam. La vittoria di Augusta ha un significato davvero importante per il golfista a sia a livello sportivo che umano umano. 22 anni, nel 1997, proprio in occasione di questa manifestazione un giovanissimo Tiger vinceva il suo primo major. In quell’occasione a festeggiare con lui c’erano il padre Earl e la madre Kutilda. Oggi ad aspettarlo ci sono ancora la madre, la fidanzata Erica Herman e i figli Sam e Charlie.



