Tiger Woods, la sua ex Erica Herman gli fa causa/ Le accuse alla leggenda del golf

Erica Herman, ex compagna di Tiger Woods al suo fianco per circa 6 anni, pronta a trascinarlo in tribunale. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la donna avrebbe deciso di fargli causa per 30 milioni di dollari avanzando pesanti accuse nei suoi confronti. L’orizzonte della leggenda del golf avrebbe i colori dei guai giudiziari dopo la fine della relazione iniziata nel 2017 e l’ultimo avvistamento di coppia nel 2022. Stando a quanto appreso da TMZ, Erica Herman avrebbe presentato una richiesta di annullamento dell’accordo di riservatezza (NDA, Non-Disclousure Agreement) tra lei e Tiger Woods sostenendo di essere stata costretta a firmare la clausola che le impedirebbe di divulgare informazioni relativamente ad alcune questioni che riguarderebbero la loro vita insieme.

Terremoto oggi mar Ionio M 4.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche ai Campi Flegrei

Per portare avanti la sua istanza, l’ex compagna di Tiger Woods avrebbe tirato in ballo la legge che proibisce gli accordi di non divulgazione in presenza di prove di violenza sessuale o molestie. Erica Herman non ha accusato pubblicamente l’ex compagno in questi termini, ma il solo fatto di aver citato le leggi che permetterebbero di violare “i segreti” imposti dalla clausola di riservatezza tra le parti in caso di abusi sessuali ha innescato un’ondata di articoli sulla stampa internazionale. Secondo il Daily Mail, che riporta un passaggio del documento con cui la donna avrebbe avanzato le sue rimostranze per ottenere l’annullamento dell’accordo NDA, Erica Herman non sarebbe entrata nei dettagli su presunti episodi di violenze, ma si sarebbe limitata a spuntare la casella “sì” alla domanda: “Questo caso riguarda accuse di abuso sessuale?“.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi guerra Ucraina, Bakhmut prossima alla caduta

Erica Herman contro Tiger Woods: “Chiusa fuori casa con l’inganno”

La fine della relazione tra Erica Herman e Tiger Woods sarebbe densa di contraccolpi mediatici e giudiziari. Non ultimo ciò che riguarderebbe l’accusa dell’ex compagna del golfista più famoso del mondo, secondo cui lui l’avrebbe “chiusa fuori casa” con l’inganno, costringendola a lasciare la villa da sogno che avrebbero condiviso in Florida prima che la loro storia prendere la via del tramonto. Una vicenda che avrebbe spinto Erica Herman a fargli causa per 30 milioni di dollari. Il Daily Mail sarebbe entrato in possesso di un documento relativo alla causa milionaria intentata dalla donna, una citazione in giudizio a carico di Tiger Woods per “gravi danni emotivi” che, secondo la versione dell’ex compagna del campione del golf, avrebbe subito dopo essere stata indotta a lasciare la proprietà dove avrebbero vissuto insieme per circa 6 anni.

41 bis, ex magistrato Caselli: "È fondamentale"/ "Anarchici? Clima da anni di piombo"

Le carte prodotte da Erica Herman sarebbero state depositate nell’ottobre scorso attraverso i suoi legali, e la tesi della donna rimanderebbe al tessuto di un “tranello” per allontanarla dall’abitazione. Stando al suo racconto, infatti, Woods l’avrebbe convinta a partire per una breve vacanza, ma una volta arrivata all’aeroporto si sarebbe scontrata con un’amara sorpresa: lo staff del golfista le avrebbe comunicato che non avrebbe potuto più fare ritorno nella residenza. Erica Herman, riferisce ancora il quotidiano, riterrebbe di essere stata precedentemente autorizzata a vivere nella villa in questione, a Hobe Sound, in Florida, per altri 5 anni, ma Tiger Woods avrebbe usato un “inganno” per metterla alla porta dopo aver rotto con lei violando così i suoi diritti. La battaglia legale si preannuncia aspra: gli avvocati di Tiger Woods avrebbero già predisposto documenti in grado di dimostrare che Erica Herman viveva a casa del campione come “ospite”, sottolineando che la coppia non si è mai sposata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA