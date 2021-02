Tigre azzurra, gli indizi: chi è/ Sola e fragile: Loredana Bertè sotto la maschera?

Tigre azzurra, gli indizi: chi è? Analizziamo i dettagli sull’identità della maschera della seconda edizione de Il Cantante Mascherato 2021, lo show condotto da Milly Carlucci il venerdì in prima serata su Rai1. Tra le maschere più amate di questa edizione c’è sicuramente la Tigre azzurra e tante sono le ipotesi di chi possa nascondersi sotto le spoglie di questa tigre dal colore davvero particolare. Durante la prima puntata il personaggio mascherato ha portato sul palco “L’Immensità” di Don Backy e Jhonny Dorelli, mentre nella seconda ha cantato “Il Pescatore” di Fabrizio De Andrè. Diverse le ipotesi sul papabile personaggio nascosto sotto la maschera: per la giurata Patty Pravo potrebbe essere Gianluca Guidi, il figlio di Jhonny Dorelli, mentre Caterina Balivo ha fatto il nome di Max Tortora per via del colore della tigre e per la passione calcistica del conduttore ed imitatore per la squadra dell’Inter. Non solo, tra i nomi c’è anche quello di Paolo Conticini, Platinette e udite udite Loredana Bertè. Il nome della rocker è uscito nell’ultima puntata e in tanti hanno cominciato seriamente a pensare che sotto la maschera della tigre azzurra possa esserci proprio la cantante. Del resto la Bertè ha i capelli azzurri proprio come la tigre, ma soprattutto molti degli indizi rivelato portano proprio a lei. Riscopriamoli insieme….

Tigre Azzurra de Il Cantante Mascherato 2021: tutti gli indizi

Chi si nasconde sotto la maschera della Tigre Azzurra de Il cantante mascherato 2021? Diversi gli indizi disseminati dal personaggio nascosto sotto la maschera che parlando di sé ha detto di essere una maschera solitaria per scelta. Non solo, la tigre ha sottolineato “la solitudine appare come potere agli altri, ma non è sempre così per la persona sola” e ha rivelato che nessuno si prende cura di lei. Ma non finisce qui, visto che la tigre azzurra si definisce unica, dotata di un animo da vera guerriera, ma al tempo stesso anche spirituale. Parlando, invece, del suo carattere ha detto di essere aggressiva e fragile e di avere pochissimi amici. “La bestia che è dentro di voi è molto più bestia di me” ha detto durante la prima puntata a cui ha aggiunto “sento il dovere di interessare, ma chi mi interessa non c’è. Mi piace ascoltare le storie ma non ne trovo di interessanti, mi annoiano tutte”. Tutti gli indizi portano proprio alla Bertè: dal colore dei capelli, dall’indizi di non avere tanti amici come dimenticare il brano “Amici non ne ho” fino alla solitudine. Non dimentichiamo che la Bertè più volte ha detto di essere un’anima solitaria sopratutto dopo la morte dell’amata sorella Mia Martini.

