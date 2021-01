TIGRE AZZURRA, GLI INDIZI: CHI È?/ Video, una voce maschile… (Il Cantante Mascherato)

C’è anche quello della Tigre Azzurra, tra i costumi pensati per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda a partire da oggi, per quattro venerdì di seguito, in prima serata su Rai1. In questi giorni, in tv e sui social network, sono stati svelati diversi indizi relativi alla possibile identità celata dietro alla maschera, un animo descritto come riflessivo e – a dispetto delle apparenze – per nulla aggressivo. La stessa Milly, in una delle clip d’anteprima trasmesse su Rai1 il 23 gennaio, le domanda qualcosa circa la sua ‘pericolosità’, chiedendo se a lei ci si possa avvicinare tranquillamente, o se invece non corra il rischio di essere mangiata…

Chi è Tigre Azzurra? Gli indizi

Per la cronaca, Tigre Azzurra la rassicura dicendole che ha appena fatto colazione, ma il punto è che lo fa con una voce gutturale (chiaramente trasformata) che suona molto maschile. Altro indizio: la musica di sottofondo rievoca atmosfere orientali legate al mondo delle arti marziali. Sarà mica che il personaggio in questione sia un appassionato di questi sport? Tanto più che, quando saluta la telecamera, lo fa prima con un semplice cenno del capo e poi con il saluto del kung fu, pugno contro palmo, mentre esegue un lieve inchino… è vero, queste moine potrebbero semplicemente far parte del personaggio-Tigre, ma a questo punto viene da chiedersi il perché dei continui rimandi a questo universo. Anche la location descritta come il ‘regno’ di Tigre è abbastanza suggestiva: “Il laghetto”, spiega Milly, “è l’indizio che ci porta nella casa di Tigre, la maestosa e meravigliosa Tigre Azzurra. L’avevate capito?”.

Tigre Azzurra si presenta

Questa la descrizione che Tigre Azzurra fornisce di sé stessa all’interno del programma andato in onda lo scorso sabato pomeriggio: “Tutti pensano che io non abbia paura di niente, sono in cima alla catena alimentare nessuno può mangiarmi. La solitudine a volte ti dà l’idea di avere il mondo in mano, ma essere il più forte vuol dire che nessuno ti accudisce. Amici pochi e solidari, quindi non ci si vede quasi mai”. Quell’‘in cima alla catena alimentare’ è un altro modo per dire al vertici dello spettacolo, forse? Chi può dirlo. Comunque, ammesso e non concesso che si tratti di qualcuno di particolarmente famoso e affermato, si vede che il successo l’ha portata a tenersi lontana dagli affetti. La stessa conduttrice, poco dopo, afferma che Tigre è “solitaria per scelta, noi l’abbiamo pensata samurai, quindi guerriera, ma anche spirituale e grintosa”.

