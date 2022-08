Tigre della Tasmania “resuscitata” da video del 1935/ Oggi estinta, ma avvistata…

La tigre della Tasmania, conosciuta anche con il nome di tilacino, è tornata? Un quesito che nelle ultime ore è divenuto di stretta attualità, visto e considerato che l’animale in rete sembra essere stato immortalato in un filmato a colori che ne esalta le forme non propriamente tipiche dei felini. Procediamo, però, un passo alla volta, ed esordiamo dicendovi che il video che si trova online, anche su YouTube, non è stato realizzato ai giorni nostri, bensì nel 1935 per un diario di viaggio denominato “Tasmania The Wonderland”.

Si tratta, in particolare, di una serie di riprese in bianco e nero, alle quali è stata data nuova vita con l’aggiunta di colore, rendendole così molto più vicine ai giorni nostri e consentendoci peraltro di osservare da vicino e piuttosto nel dettaglio il marsupiale dalla lunga coda. Sì, perché la cosiddetta tigre della Tasmania è, prima di tutto, un marsupiale, dalle fattezze in parte simili a quelle di un gatto, ma che dall’altra ricordano (e non poco) quelle tipiche del lupo e della volpe.

LA TIGRE DELLA TASMANIA È TORNATA? NOTIZIE DI AVVISTAMENTI IN OCEANIA

Stando a quanto ci è stato tramandato, la tigre della Tasmania soleva vivere tra Australia e Nuova Guinea, ma con il passare degli anni finì per essere confinata proprio in Tasmania, venendo dichiarata specie estinta nel 1936. Infatti, il video di cui vi parlavamo si riferisce all’anno precedente e sarebbe stato girato pochi mesi prima che l’ultimo esemplare perdesse la vita.

Oggi, il National Film and Sound Archive of Australia lo ha colorato, facendolo sembrare appunto realizzato nel Terzo Millennio, cosa in realtà non possibile, visto che la tigre della Tasmania è estinta. O forse no? Il governo australiano avrebbe di recente ricevuto alcune segnalazioni di avvistamenti di questo marsupiale e, se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di una scoperta scientifica di assoluto rilievo. Finora, però, non giungono conferme (né smentite).

