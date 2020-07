Tigre dello zoo di Zurigo uccide guardiana/ 55enne dilaniata all’istante dal felino

Drammatico episodio verificatosi nella giornata di ieri presso lo zoo di Zurigo, in Svizzera: una guardia donna è stata uccisa da una tigre. L’animale ha attaccato e ammazzato la guardiana attorno alle ore 13:20 locali, e vani sono stati i tentativi di rianimare la poveretta, dilaniata dalle fauci e dalle zampe dell’animale. Come riferiscono i colleghi di Fanpage, il servizio di emergenza era stato allertato del fatto che una donna fosse stata attaccata da una tigre siberiana nella zona dei recinti riservati ai felini, e sul posto si è subito fiondata una squadra che non a fatica è riuscita ad attirare l’attenzione dell’animale, portandolo fuori dal recinto, per poi cercare di soccorrere la vittima. La donna, di 55 anni, è morta pressochè all’istante come fatto sapere da una nota dello zoo di Zurigo, a seguito di alcune lacerazioni profonde causate dall’animale. A breve verrà aperta un’indagine per capire come sia avvenuto l’incidente e cercare di comprendere se vi siano state delle responsabilità, a cominciare dallo stabilire le motivazioni per cui la guardia “si trovasse nel recinto contemporaneamente all’animale”.

TIGRE ZOO DI ZURIGO UCCIDE GUARDIANA: MAI DATO SEGNALI ALLARMANTI

Stando a quanto rivelato dall’agenzia di stampa svizzera, Keystone-Ats, la tigre protagonista di questa triste vicenda non aveva mai dato in passato segni particolari di aggressività, essendo quindi “scattata” all’improvviso. Sembrerebbe che ad assistere alla brutale uccisione vi fossero alcuni visitatori e nel contempo alcuni impiegati dello zoo, di conseguenza si è deciso di istituire un’unità di supporto psicologico dopo il violento incidente. La tigre è ancora viva, anche per via del fatto che fino all’incidente di ieri non avevano dato segnali preoccupanti, mentre l’area in cui è avvenuto l’incidente è stata chiusa subito dopo l’aggressione. Una portavoce della polizia ha reso noto che la vittima era una collaboratrice dello zoo che si occupava stabilmente degli animali. Lo zoo era stato riaperto lo scorso 6 giugno dopo il lockdown, oggi resterà chiuso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA