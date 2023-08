Tik Tok, challenge sempre più pericolose/ “Spingono utenti a comportamenti estremi”

I nuovi trend e le challenge di Tik Tok stanno spingendo gli utenti ad avere comportamente sempre più estremi, e in molti casi anche pericolosi, perchè aumentando la durata dei video, aumenta anche il tempo di esposizione ad un potenziale rischio. Queste le conclusioni, in base ai racconti pubblicati dal quotidiano Wall Street Journal, che ha interpellato alcuni utenti con maggiore numero di followers, che hanno rivelato quale è stato il segreto del successo dei loro contenuti divenutati virali. Trovare l’attimo perfetto infatti può sembrare una cosa a volte casuale, in realtà, come afferma Anna Mey Zeng, content creator di 23 anni “è frutto di organizzazione precisa e molta pazienza, anche da parte dei familiari che aiutano nelle riprese“.

Nello specifico l’influencer è stata protagonista di un nuovo trend, che consiste nel riprodurre il video della canzone “Ceilings” di Lizzy McAlpine, sincronizzando le labbra facendo finta di cantare e correndo con abiti eleganti o vestiti da sposa. La ragazza ha impiegato otto giorni prima di trovare il video perfetto, grazie all’iphone attaccato con il nastro adesivo alla sua auto che la filmava mentre suo fratello guidava.

L’ultimo trend di Tik Tok, filmare videoclip musicali di brani famosi

Anche se nell’inchiesta del Wall Street Journal non vengono appositamente specificate le storie di chi, a causa delle challenge di Tik Tok si è fatto male o ha avuto incidenti durante le riprese, la pericolosità di alcuni video che rientrano nei “trend” può essere rappresentata sempre da eventi casuali inaspettati. Come accaduto ad esempio alle sorelle Cobb nella challenge di riproporre video delle canzoni, si sono filmate sulla spiaggia di Galveston in Texas, ma prima di trovare l’angolatura perfetta sono state travolte dalle onde dell’oceano. Il risultato fortunatamente non ha prodotto danni ed è diventato comunque virale, e ora sono famose.

Passando ore a registrare infatti si sono accorte che con la crescita della popolarità del loro account, c’erano a filmarle numerose persone che le avevano riconosciute e quindi cercavano di entrare a loro volta nel trend virale. L’ultima sfida di riproporre brani di cantanti famosi quasi come fosse un lungo videoclip musicale, è, secondo molti esperti, proprio quello che differenzia Tik Tok e alla base del successo rispetto agli altri social nei quali invece funzionano di più brevi clip come le stories di Instagram e Facebook.











