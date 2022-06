Tik Tok, picchiata in faccia discoteca a Torino/ La ragazza: “aiutatemi a trovarlo”

Una ragazza di Torino è stata picchiata sulla faccia in discoteca, lo racconta su Tik Tok, dove cerca disperatamente aiuto per trovare il ragazzo che l’ha combinata in questo brutale e cattivo modo violento. È successo nel bagno, racconta. Chiede di aiutare a trovarlo tramite un preciso identikit. Il social media in questione è un ottimo modo di diffondere notizie, per questo, ha detto tutto nei particolari. Ilenia, il suo nome, ha scritto: “aiutatemi e non tacete perché sono persone pericolose” in risposta a tre ragazzi che hanno insultato il fidanzato. È successo al Whitemoon, una discoteca famosa di Torino, nella story di Tik Tok con una foto della sua faccia distrutta in allegato, precisa: “Mi hanno ridotto così. Era la serata di Lazza. È successo nei bagni. Dopo è scappato. Qualcuno lo avrà visto sicuro, aveva una maglia strappata, aiutatemi a trovarlo e a fare giustizia”.

La ragazza picchiata in discoteca a Torino scrive più note su Tik Tok e precisa anche di far girare la notizia così da mettere in guarda altre persone da un pericolo simile. Molto importante in questa storia è l’identikit dei tre ragazzi fatto da un disegno preciso che le è rimasto impresso nella mente. Lei non sa da che parte d’Italia provengono questi individui ma ha specificato di stare molto attenti all’uomo al centro del disegno.

Tik Tok, ragazza picchiata in discoteca a Torino: la dinamica

Stanno attendendo la foto direttamente dalla discoteca in cui è stata picchiata in faccia la ragazza che ha pubblicato la vicenda su Tik Tok. In particolare, spiega che dei tre ragazzi solo quello al centro le ha fatto del male. Poi procede con una descrizione dettagliata. Il primo a sinistra, alto e abbronzato, biondo, con un tatuaggio sul collo posto dietro e un altro sul braccio, con una maglietta dei Palm Angels. Gli altri due una maglia celeste e una camicia bianca.

Su Tik Tok, la ragazza picchiata in discoteca a Torino, racconta la tragedia. Era la notte tra mercoledì e giovedì quando si reca nel bagno e trova solo ragazzi. Lei chiede al suo ragazzo di accompagnarla e lui viene insultato. Successivamente uno scambio di offese ha portato tante violenze.

Alla ragazza picchiata in discoteca a Torino che riporta tutto su Tik Tok le hanno sferrato un gran pugno. Diverse fratture al naso ed è stata urgentemente portata in ospedale, questa è la conclusione fino ad oggi della vicenda della ragazza picchiata a Torino in discoteca, la quale, ne parla su Tik Tok apertamente. Mentre sanguinava e nel frattempo che si era messa in moto una rissa, una ragazza è andata a soccorrerla. Su Tik Tok, la ragazza picchiata in discoteca a Torino ha precisato che non aveva mai visto prima in vita sua quelle persone.











