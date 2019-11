TikTok, anche Salvini sbarca sull’app del momento/ Social, ecco i primi video

Matteo Salvini su TikTok: il segretario federale della Lega si conferma pioniere dei social network e si afferma come primo politico italiano a sbarcare sull’app del momento. Seguitissimo su Facebook e su Instagram, dove vanta primati in termini di numeri e visualizzazioni, l’ex ministro dell’Interno ha scelto di puntare anche sul social network cinese lanciato nel settembre 2016: nelle ultime settimane si è parlato molto della popolarità della nuova applicazione e Salvini ha deciso di cogliere la palla al balzo iscrivendosi e pubblicando i primi due video. Disponibile per i dispositivi mobili per gli utenti Android e iOs, TikTok consente la pubblicazione di brevi clip video di durata variabile (tra 15 e 60 secondi): l’ex vicepremier ha postato un video dove stringe la mano a una decina di carabinieri – clip intitolata «Onore alle forze dell’ordine» – e un altro video in cui, ospite a Non è L’Arena di Massimo Giletti, parla di migranti.

MATTEO SALVINI SU TIKTOK, L’APP DEL MOMENTO

Noto anche come Douyin in Cina, TikTok è stato scelto da numerosi volti dello spettacolo italiano ma non solo: pensiamo all’Inter e alla Roma, due club calcistici che hanno deciso di puntare sul social network del momento per allargare il proprio raggio d’azione. Basti pensare alla mossa del Barcellona: il club blaugrana ottiene 779 euro ad ogni post promozionale, più del doppio rispetto a Liverpool e Real Madrid. Vi abbiamo parlato di Elisa Maino, star italiana dell’app, ma sono davvero tanti i vip che hanno abbracciato la nuova tendenza: da Barbara D’Urso a Valentina Ferragni, passando per Caterina Balivo e Bruno Barbieri, fino a Michelle Hunziker e Rosario Fiorello. Ora è giunto il turno di Matteo Salvini, che con appena due video ha già raccolto migliaia di visualizzazioni: un altro modo per trasmettere i suoi progetti politici e non solo.





