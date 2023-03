TikTok, limite di 60 minuti al giorno per gli Under 18/ Ecco le novità annunciate

TikTok annuncia nuove funzionalità per limitare l’uso della stessa applicazione ai minorenni, a cominciare da l’utilizzo massimo di 60 minuti per gli under 18. Attraverso un post ufficiale sul blog a firma Cormac Keenan, Head of Trust and Safety, l’azienda a capo dell’applicazione più popolare al mondo ha fatto sapere: “Abbiamo migliorato la gestione del tempo di utilizzo con maggiori opzioni personalizzate introducendo nuove impostazioni predefinite per gli account degli adolescenti e abbiamo ampliato la funzione Collegamento Famigliare con ulteriori controlli parentali”.

Nelle prossime settimane, tutti gli account di coloro che hanno meno di 18 anni verranno limitati a 60 minuti di uso giornaliero massimo “una decisione presa dopo aver consultato le ricerche accademiche e gli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital”, sottolinea TikTok. Cosa succederà quando verrà raggiunto il limite di 60 minuti? L’adolescente dovrà inserire un codice di accesso di modo da poter continuare a guardare i video e utilizzare l’applicazione “Per prolungare il tempo sarà quindi necessaria una decisione attiva”.

TIKTOK, NOVITA’ PER GLI UNDER 18 E IL CONTROLLO FAMIGLIARE

In questo caso bisognerà quindi capire se il codice, che sarà in possesso dei genitori, verrà comunicato o meno ai figli minorenni e qui toccherà quindi a mamma e papà decidere. TikTok ha inoltre creato una nuova notifica che verrà mostrata a tutti gli under 18 che disattivano il limite automatico di 60 minuti e che trascorrono più di 100 minuti in un giorno sull’app, invitandoli a rivedere il proprio utilizzo dell’applicazione.

ByteDance ha quindi introdotto tutta una serie di nuove funzioni di Collegamento Famigliare, come ad esempio il limite di utilizzo di un adolescente, ma anche il resoconto di utilizzo dell’applicazione e le notifiche silenziate, “una nuova impostazione che consente ai genitori di programmarle (“già oggi gli utenti tra i 13 e i 15 non ricevono notifiche dopo le 21.00, mentre per quelli tra i 16 e i 17 la disabilitazione parte dalle 22”.

