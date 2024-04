TikTok Lite, come funziona app che paga chi usa social/ 0,36 euro per vedere video: “Così crea dipendenza”

Essere pagati per usare i social, è realtà con TikTok Lite. La piattaforma è una versione semplificata della nota app, quindi consuma meno dati. Dopo essere stata rilasciata in Giappone e Corea del Sud, fa il suo debutto in Francia e Spagna. Non è chiaro quando sbarcherà in Italia. Nel frattempo, è diventata già un caso in Europa. Ma andiamo con ordine. La piattaforma prevede un meccanismo semplice: restando sull’app, interagendo con altri profili e mettendo “mi piace” si raccolgono punti che poi possono essere scambiati con premi. Sono previsti anche dei bonus seguendo delle pagine specifiche. Si possono accumulare fino a 3.600 monete al giorno, che corrispondono a 0,36 euro. L’utente ha la possibilità di convertire i crediti in carte regalo attraverso PayPal o in buoni Amazon, ma c’è anche la possibilità di spendere i token attraverso le live su TikTok. Il guadagno, dunque, è irrisorio, mentre il rischio che vengano collezionati i dati degli utenti è ritenuto alto dagli esperti.

Non vanno poi sottovalutati i rischi relativi alla permanenza sui social, quindi alla dipendenza che viene incentivata dall’uso dei social. Non a caso la Commissione Ue ha deciso di aprire un’indagine preliminare su TikTok Lite. Infatti, alla società madre dell’app, ByteDance, è stato chiesto di fornire più dettagli riguardo questa iniziativa. L’obiettivo è approfondire che impatto può avere questo meccanismo sulla sicurezza dei minori e sulla salute mentale degli utenti. La piattaforma si è mostrata disponibile a rispondere alle domande delle autorità europee e ha precisato che il meccanismo dei premi coinvolge solo gli utenti che hanno compiuto 18 anni, previa verifica dell’età. Ma ciò non è sufficiente per l’Europa.

COME FUNZIONA TIKTOK LITE, LE DIFFERENZE CON L’APP PRINCIPALE

L’applicazione TikTok Lite funziona come TikTok. La differenza è rappresentata solo da un piccolo fulmine che si trova nel logo e dalla scritta Lite nella schermata principale. Di fatto, è la versione più piccola (30 MB contro 80 MB) e veloce dell’applicazione principale, pensata per gli utenti che dispongono di meno di 2 GB di RAM, dati limitati o che usufruiscono di reti che non vanno oltre il 3G. Visto che consuma meno dati, TikTok Lite è stata introdotta nei mercati emergenti, dove la copertura internet è minore.

D’altra parte, questa piattaforma non consente di trasmettere live in diretta e non prevede pubblicità. In realtà, la differenza principale riguarda il sistema di pagamento, che è anche il meccanismo attorno a cui si intrecciano le principali perplessità. L’app incoraggia a guardare i video, a mettere mi piace, seguire account e invitare amici per ottenere monete da convertire in premi e denaro. Lo schermo mostra un indicatore che calcola in tempo reale quanto si sta sull’app.











