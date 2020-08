TikTok, Microsoft tenta l’acquisto/ Trump di traverso: “Decreto per bloccare l’app”

TikTok, il social più popolare del momento, soprattutto fra i giovani, è al centro di un’intricata querelle geopolitica. La prima notizia è che Microsoft sta cercando di acquistare la nota applicazione cinese, la seconda, e che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta facendo di tutto per cercare di vietare la stessa sul suolo americano, e nel contempo, si sarebbe detto contrario all’acquisizione dell’azienda fondata da Bill Gates. A darne notizia è stata la Cnbc, secondo cui il tycoon a stelle e strisce avrebbe esposto il proprio pensiero sull’Air Force One, l’aereo presidenziale, ai giornalisti presenti. “TikTok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale – le sue parole ai cronisti – lo metteremo al bando negli Stati Uniti. Ho il potere di farlo e lo farò domani (oggi, ndr)”. Il presidente americano prosegue quindi la sua battaglia a TikTok, dopo che già in passato lo aveva accusato di fare spionaggio per i cinesi.

TIKTOK: DALLA NASCITA NEL 2016 AGLI OLTRE 800 MLN DI UTENTI DI OGGI

Il social era nato nel 2016 in Cina, e nel 2018 era stato poi acquistato dalla cinese ByteDance, che aveva fuso TikTok con Musical.ly, lasciando il nome del primo. Ad oggi sono più di 800 milioni gli utenti attivi sulla piattaforma, e di questi, ben 50 milioni risiedono oltre oceano. Al momento non è ben chiaro a che punto sia la trattativa di Microsoft, e non è da escludere che vi siano anche altri colossi dell’informatica pronti ad acquistare l’applicazione di cui sopra. Donald Trump ha parlato anche di uno dei suoi più storici oppositori, Barack Obama, che durante il funerale di John Lewis aveva accusato lo stesso presidente di Usa di voler minare la democrazia: “Abbiamo battuto Obama quattro anni fa – le parole del commander in chief via Twitter, ripostando un commento di Tammy Bruce, commentatrice di Fox News Repubblicana – quando lavorò duro per la corrotta Hillary, e lo batteremo di nuovo!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA