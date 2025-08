È stato lanciato in Europa TikTok Pro: cos'è, come funziona e a cosa serve la versione "etica" del famosissimo social cinese creato da ByteDance

È stato lanciato pochi giorni fa – ed è già anche disponibile al download in alcuni mercati – TikTok Pro, una nuova versione del noto social cinese creato da ByteDance che mira a rendere (almeno, sulla carta) più “etica” l’esperienza degli utenti abituati a scrollare all’infinito video brevi di ogni tipo, rimuovendo anche quel (per molti) fastidioso ostacolo della pubblicità: il progetto per ora è definito dalla stessa ByteDance “pilota” e non è ancora chiaro se dopo le prime sperimentazioni verrà reso disponibile nel resto del mondo.

La primissima cosa da dire a chiunque fosse interessato a TikTok Pro – prima che vi precipitiate a cercare l’app sugli store dei vostri cellulare – è che attualmente in Italia non esiste ancora: il lancio della nuova versione del social cinese, infatti, è momentaneamente limitata a Germania e Portogallo, con la Spagna che dovrebbe presto unirsi all’elenco; mentre – naturalmente – se non poteste fare a meno di provarlo potrete sempre utilizzare una VPN, nel caso in cui sappiate cos’è e come funziona.

Allo stato attuale non è chiaro se – e neppure, eventualmente, quando – TikTok Pro approderà anche sui mercati esteri, ma possiamo immaginare che molto (se non tutto) dipenderà dall’accoglienza del progetto pilota, sia da parte degli utenti che – soprattutto – da parte dei “creator” che effettivamente dovranno dare un senso alla sua esistenza riempiendolo di contenuti.

Cos’è, come funziona e a cosa serve TikTok Pro: il social cinese diventa benefico con il programma “Sunshine”

Insomma, fermo restando che per ora resta – almeno per noi che ci troviamo in Italia – tutto teorico, possiamo entrare nell’effettivo vivo di TikTok Pro: secondo un comunicato diffusa da ByteDance, l’app sarà del tutto identica a quella che siete abituati a utilizzare, fuorché per il fatto che non esisteranno né le live, né le pubblicità che intervallano lo “scrolling” dei video sulla piattaforma; mentre per ora (in nessuna parte del comunicato è riportato) non è ancora chiaro se sarà gratuita o a pagamento.

L’obbiettivo – dicevamo in apertura – di TikTok Pro è quello di rendere l’uso dell’app più etico: i contenuti condivisi, infatti, saranno in larga parte creati di ONG che scelgono di far parte del progetto e gli utenti – interagendo con i video attraverso i like, le condivisioni e quant’altro – accumuleranno una serie di “Sunshine credit“; mentre una volta raggiunta una determinata quantità di crediti si potrà scegliere di donarli a una delle ONG iscritte al programma, con ByteDance che provvederà a “trasformarli” in soldi reali e a donarli.