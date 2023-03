TikTok, problemi coi dati personali/ Cos’è Clover, il programma per tutelare le informazioni degli utenti

TikTok ha riscontrato dei problemi con i dati personali. Dopo le indagini in cui è stata coinvolta la società cinese che gestisce il social network, è partito un nuovo progetto “Clover“, che in italiano lo traduciamo come “trifoglio“. In cosa consiste? E come potrebbe tutelare le informazioni degli utenti attivi?

Nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023, TikTok stessa ha confermato di voler introdurre nuove misure di sicurezza nei confronti dei Paesi Membri del Regno Unito, dell’Unione europea e dell’Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

TikTok problemi coi dati personali: parte il progetto Clover

Dopo i recenti problemi sulle perplessità del trattamento di TikTok dei dati personali, la società cinese ha voluto introdurre il progetto Clover. Un’iniziativa per ampliare il sistema di sicurezza, al fine di coinvolge società di terze parti, che contribuiranno a tutelare le informazioni degli utenti, supervisionando manualmente ogni processo “di acquisizione dati”.

Una misura e una promessa certamente importante che mirerà a migliorare la privacy degli utenti utilizzatori della piattaforma. Un’operazione di sicurezza resa possibile grazie all’ampliamento del data center che oltre a quello di Dublino, sarà presente anche nella regione di Hamar (Norvegia).

Il data center di Dublino è già un successo, dato che è riuscito ad archiviare i dati personali di 150 milioni utilizzatori di TikTok. Un numero non così contenuto come si possa pensare, visto che per riuscirci occorre coinvolgere numerose risorse.

Per conservare sempre più dati – e lo faranno sia nel 2023 che nel 2024 – TikTok ha già previsto di investire 1,2 miliardi di euro. Un capitale piuttosto ingente che mirerà non solo a tutelare la privacy degli utenti secondo lo standard europeo, ma renderlo persino più evoluto ed efficiente.

Theo Bertram, vicepresidente delle Relazioni governative e delle Politiche pubbliche di TikTok a livello europeo, ha fatto sapere che:

“Il progetto Clover consolida l’impegno che abbiamo assunto da tempo riguardo la sicurezza dei dati in Europa e contribuisce a far sì che la nostra community europea, con ben 150 milioni di utenti, possa beneficiare di un sistema di protezione e sicurezza dei dati ai massimi livelli del settore”.

