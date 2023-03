“TikTok spinge i giovani a rifarsi”/ L’allarme: “A 15 anni chiedono il botox”

TikTok, il famosissimo e diffusissimo social cinese, sembra costituire sempre più un problema per i giovani e i giovanissimi. Questa volta a preoccupare è soprattutto la salute mentale dei giovani, il più delle volte minorenni, che vedono ed accedono a modelli di bellezza stereotipati. Non è una novità, soprattutto per quanto riguarda i mondo del web, ma il problema è che a popolare il social cinese sono principalmente ragazzi tra i 10 e i 19 anni, ancora non completamente formati mentalmente.

Del nuovo allarme che arriva da TikTok ne parla il giornale italiano Specchio che ha avuto modo di parlare con un chirurgo plastico italiano, che per ovvie ragioni preferisce rimanere anonimo, “altrimenti sono rovinato”. Tutto, secondo il chirurgo, ruoterebbe attorno ad un nuovo filtro lanciato sull’applicazione e chiamato Bold Glamour. Applicandolo, la propria immagine sullo schermo del cellulare appare “perfetta”, simula un trucco perfetto, una pelle lucida e vellutata, rimpicciolisce il naso e sfoltisce le sopracciglia. “Da quando esiste quel nuovo filtro di TikTok”, spiega il chirurgo, “abbiamo problemi con gli adolescenti. Ragazze di 15 anni che vogliono rifarsi le labbra“.

TikTok e la sindrome dei corpi multipli

Ma l’esperienza del chirurgo con i giovani deviati da TikTok non si fermerebbe lì, e racconta anche che un ragazzo “voleva la tossina botulinica ‘per prevenire’ le rughe“. Un problema tanto per i giovani, quando per lui, che per i genitori che “mi chiamano prima, implorano di convincere i figli che va tutto bene”. Lui, dal conto suo, è stato costretto a ristrutturare il suo studio, racconta ancora, per far si che chi entra non incroci in nessun modo chi esce dopo una seduta.

Anche la giovane Sissy Sheridan, attrice americana e star di TikTok, ha accusato il social di deviarla. “Mi piaceva il mio corpo prima”, racconta su Twitter, sostenendo di essere costretta a prendersi una paura. E di questa deriva si trovano anche conferme negli stessi video sulla piattaforma, con numerosi giovani che raccontano di volersi rifare, per assomigliare al filtro. Contestualmente, l’università di Cassino ha pubblicato una ricerca che sostiene che i giovani con TikTok finiscono per soffrire della “sindrome dei corpi multipli“. Per loro, l’aspetto che dovrebbero avere è la somma di immagini e rappresentazioni ideali, da adattare in base all’esigenza e alla circostanza.

