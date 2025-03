Un tiktoker arrestato per molestie su una follower. È Una storia davvero inquietante che arriva daTorino, dove un tiktoker conosciuto sui social è stato accusato di aver abusato di una donna che lo aveva ospitato in casa. La donna, mamma di tre figli, aveva conosciuto il ragazzo sui social e, pensando di aiutarlo a crescere il suo seguito, aveva deciso di ospitarlo. Ma quello che doveva essere un gesto di cortesia si è trasformato in un incubo.

Morte Filippo Raciti, chiesta revisione del processo/ Ipotesi fuoco amico: interviste Le Iene "nuova prova"

Tiktoker arrestato: l’incontro sui social e l’arrivo a Torino

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, tutto è iniziato quando la donna, residente a Torino, ha accettato di dare un tetto a questo tiktoker 31enne, un ragazzo marocchino, che veniva da Sassuolo. Lui, cercando di aumentare la sua visibilità su TikTok, le aveva chiesto di ospitarlo per un po’ a Torino. La ragazza ha pensato che fosse una buona idea aiutarlo, ma poco dopo il suo arrivo, la situazione è cambiata drasticamente.

"Liliana Resinovich? Forse soffocata con un cuscino"/ Claudio Sterpin all'attacco: "Ne sparì uno da casa sua"

Approfittando dell’assenza del marito, il tiktoker avrebbe abusato della sua ospitalità in modo molto violento. La donna ha raccontato che, in tre occasioni, l’uomo l’ha aggredita fisicamente e psicologicamente, minacciandola anche di versarle dell’acido in faccia se aveva detto qualcosa alla polizia. Non solo l’ha picchiata, ma l’ha anche molestata sessualmente, creando una situazione di grande paura.

Quando finalmente la donna ha trovato il coraggio di chiamare la polizia, la situazione era ormai diventata insostenibile. Con una ferita sul volto e ancora sotto shock, ha raccontato agli agenti come l’uomo l’avesse trascinata per i capelli, tentato di violentarla e minacciata di riprenderla. La polizia ha arrestato l’uomo, che però si è difeso accusando la donna di aver simulato la violenza. Secondo la difesa, la mamma avrebbe inscenato l’intera vicenda per ottenere visibilità sui social, dove aveva già cominciato a raccontare la sua versione dei fatti, con tanto di foto e video.

Milano, tenta di rapire due bambine a scuola "Voglio un figlio"/ Arrestato 50enne con problemi psichici

La difesa del tiktoker: “È tutto falso”

L’uomo, che aveva già dei precedenti penali e un decreto di espulsione pendente, ha respinto ogni accusa, promettendo di dimostrare la sua innocenza nelle sedi appropriate. Secondo il suo avvocato, la giovane avrebbe persino messo online i dettagli dell’arresto, cercando di sfruttare la vicenda per ottenere il consenso. La difesa si dice convinta che, in tribunale, si potrà dimostrare che tutto ciò che è stato raccontato non è vero.

Non è la prima volta che il tiktoker ha a che fare con la giustizia. Già con precedenti penali, sulla sua testa pende anche un decreto di espulsione dal paese. La sua posizione, quindi, è ancora più complicata ora che si trova coinvolta in questo caso. Nel frattempo, dopo l’udienza di convalida, il giudice ha deciso che il tiktoker dovrà restare a Torino, ma non potrà avvicinarsi alla donna. La difesa, però, non si arrende e continua a dichiararsi sicura di poter dimostrare l’innocenza del suo assistito.