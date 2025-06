Il tiktoker Karim contro Silvia Sardone nel suo ultimo video pubblicato sui social: ecco che cosa ha detto sull'Islam e i musulmani

Il tiktoker milanese di origini nordafricane, Karim, ha postato un video nelle scorse ore sui propri social, facendo il verso all’europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, e spiegando che l’Italia e Milano sono musulmane. Nel filmato si vede lo stesso giovane ragazzo, con i capelli un po’ lunghi e mossi e una camicia bianca, mentre si rivolge alla fotocamera di uno smartphone, dicendo: “Buongiorno, ascolta Silvia Sardone, ascolta… mi hai rotto i co che tu metti sti video, no ai musulmani, il velo… a noi non ce ne frega un ca…e poi ricordati che Milano è già musulmana, l’Italia è Allah Akbar. Questa è la religione, l’Islam comanderà. Un saluto a tutti, da oggi è tutto”.

Puntuale è arrivato il commento della stessa Silvia Sardone, che ha ripostato il video sulla sua pagina Instagram aggiungendo: “Ve lo ricordate quello che aveva usato l’ambulanza come taxi? Ecco la sua nuova perla. Per lui dobbiamo rassegnarci perchè “l’Islam comanderà””. Ma a cosa si riferisce l’esponente milanese del Carroccio quando scrive dell’ambulanza usata come taxi?

TIKTOKER KARIM E IL PRECEDENTE DELL’AMBULANZA

Il riferimento è ad un fatto increscioso avvenuto nell’estate del 2023, quando lo stesso tiktoker insieme ad un amico, si trovavano a Coriano, in provincia di Rimini e chiamarono appunto un mezzo del soccorso medico per ottenere un passaggio gratis fino alla riviera, precisamente a Riccione, fingendo un malore.

Una bravata che gli stessi giovani, all’epoca dei fatti di 19 e 20 anni, avevano deciso di sponsorizzare, pubblicando il video sui propri social con tanto di commento della serie: “Ci siamo risparmiati una bella camminata grazie al passaggio dell’ambulanza”. Un video che aveva fatto scalpore, indignato i più fra cui anche il leader del Carroccio Matteo Salvini. I due erano stati identificati e accusati di interruzione di pubblico servizio, ma ovviamente senza alcuna reale conseguenza penale per entrambi. Ora la nuova performance contro Silvia Sardone: chissà quale sarà il prossimo “show”.

