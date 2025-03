Un maxi blitz antidroga ha portato nella mattinata di oggi a ben 51 indagati fra cui anche il tiktoker Papusciello, nome d’arte di Antonio Gemignani. Tutte le ordinanze sono state seguite dai carabinieri fra Napoli e Salerno, precisa Fanpage, e fanno appunto riferimento ad una indagine per spaccio, che ha visto coinvolto ben 200 militari, scesi in campo per sgominare un giro di affari da 8 milioni di euro: la droga veniva spostata su delle automobili che erano dotate di scompartimenti segreti di modo che la stessa sostanza stupefacente non venisse alla luce.

19 i chilogrammi di cocaina sequestrati, più 500mila euro in contanti. Fra i coinvolti, come detto sopra, vi sarebbe anche il tiktoker Papusciello, piuttosto noto sui social, avendo 150mila follower su TikTok, e più di un milione e mezzo di like. Era stato ospite di alcune trasmissioni locali tv come Peppy Night, di Peppo Iodice: al 47enne di Torre Annunziata gli inquirenti contestano due episodi di cessione di stupefacenti, venduti insieme a Nino Gemignani, il nipote.

TIKTOKER PAPUSCIELLO INDAGATO: FRA I COINVOLTI ANCHE UN SACERDOTE

Avrebbe inoltre incassato dei soldi dalla vendita di droga, e per lo stesso tiktoker il pubblico ministero non ha comunque richiesto il carcere ma l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una volta interrogato la star dei social ha negato le accuse, dicendosi estraneo ai fatti.

Fra gli indagati anche un sacerdote di Torre Annunziata, visto che Nino Gemignani nel 2022 era stato “affidato” ad una parrocchia per la messa in prova, senza però svolgere come da condanna delle azioni di volontariato: in quell’occasione il prete lo coprì, facendogli firmare i registri. Nessuna misura cautelare è stata comunque emessa verso il sacerdote, tenendo conto del reato modesto contestato. Curioso anche quanto mostrato dal Corriere della Sera attraverso un video che trovate pubblicato qui sotto e in cui si vede una donna che spaccia con il figlio neonato, portandolo in braccio.

TIKTOKER PAPUSCIELLO INDAGATO: 17 ARRESTI DOPO BLITZ ANTIDROGA

Nel filmato si nota chiaramente la stessa mentre si avvicina all’auto del cliente, con il piccolo nel braccio sinistro, per poi cedere qualcosa, molto probabilmente la sostanza stupefacente, all’automobilista, prendere il denaro e andarsene. Il video fa parte del numeroso materiale che è stato raccolto dagli inquirenti durante l’indagine, comprese anche intercettazioni telefoniche e ambientali.

Dei 51 indagati, due sono all’estero, mentre un terzo risulta essere ancora ricercato ed è probabile che sarà individuato nelle prossime ore. Inoltre, fra tutte le misure cautelari, 17 hanno riguardato l’arresto in carcere, mentre 19 i domiciliari e le restanti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fra cui, come detto sopra, anche il tiktoker Papusciello. Il maxi blitz ha sgominato ben 15 piazze di spaccio e nel corso dell’intervento di stamane delle forze dell’ordine 7 arresti sono stati eseguiti in flagranza di reato. Sono state infine individuate anche delle arme detenute illegalmente.