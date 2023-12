Tiktoker ritira la figlia 12enne da scuola/ “Deve concentrarsi sulla carriera da influencer”

Kat Clark, nota tiktoker australiana con ben 5,2 milioni di follower al profilo sul social cinese, ha recentemente annunciato di essere intenzionata a ritirare la figlia 12enne da scuola per via di alcuni impegni lavorativi come influencer, carriera che dovrà seguire in futuro. L’annuncio è stato fatto in occasione di un’intervista durante il podcast It’s All Her dopo aver ritirato il primo premio come miglior Creator del 2022, ed ha immediatamente acceso un ampio dibattito sull’educazione delle nuove generazioni.

"Cina vuole indebolire Occidente per governare il mondo"/ Tertrais: "In futuro ci sarà la guerra tiepida"

La tiktoker ha spiegato che la decisione di ritirare la figlia 12enne da scuola è maturata soprattutto perché “da quando sono impegnata in questa nuova carriera”, ovvero quella di influencer, “viaggio molto, e spesso devo volare a Sydney”, e seppur “l’educazione tradizione [abbia] funzionato per Deja durante la scuola primaria”, ormai è diventata incompatibile con la loro vita. Per la stessa figlia, d’altronde, “si sono presentate delle opportunità” lavorative, e per evitare di “andarla a prendere durante le lezioni”. Infatti, secondo la Tiktoker il ritiro da scuola della figlia 12enne “è la soluzione migliore perché non vogliamo che rinunci a queste opportunità” dato che “creare contenuti per TikTok richiede molto tempo e questo è ciò che funziona meglio per la nostra famiglia”.

"In Francia l'insicurezza è diventata strutturale"/ L'esperto: "Contro il terrorismo servono pene maggiori"

Chi è Kat Clark: la tiktoker che vuole ritirare la figlia 12enne da scuola

Kat Clark, la tiktoker che ha ritirato la figlia 12enne da scuola, è nota soprattutto all’estero, dato che i suoi contenuti sono esclusivamente in lingua inglese. Nata in Australia nel 1986, ha iniziato la carriera da influencer recentemente, riscuotendo immediatamente un buon successo che ora le vale 5,2 milioni di follower su TikTok. Ha un marito, dal quale ha avuto due figlie, la 20enne Latisha e la 12enne Deja. La prima ha seguito brevemente l’università di legge, per poi dedicarsi alla carriera da influencer, mentre la seconda, attualmente tiktoker, presenta un podcast assieme alla madre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA