Tiktoker si suicida in diretta: 17enne lo accusava di molestie/ Il padre: “Ha provato così la sua innocenza”

Vincent Plicchi, tiktoker conosciuto con lo pseudonimo di Inquisitor Ghost poiché si vestiva come un personaggio del videogame Call of Duty, si suicida in diretta. È accaduto nella notte tra l’8 e il 9 ottobre. Da alcune settimane, come riportato dal Corriere della Sera, era stato accusato da una diciassettenne e dal suo fidanzato di molestie. La minorenne aveva diffuso alcune loro chat, forse falsificate, in cui emergeva la presunta colpa del ventitreenne.

La scorsa notte, come faceva spesso, il giovane ha avviato una diretta sul social network e ha puntato su di sé la telecamera del cellulare. Le immagini del suo suicidio sono state viste da migliaia di persone, prima che il profilo venisse bloccato. “Non ce la faccio più, sto vivendo un periodo troppo difficile”, aveva scritto in un biglietto. È da capire, adesso, se le cause dell’estremo gesto siano da ricercare soltanto nel cyberbullismo subito da parte della minorenne oppure se ci sia altro. Pare, infatti, che la vittima fosse in cura con uno psicoterapeuta. Sarà la Procura a decidere come procedere.

Tiktoker si suicida in diretta: 17enne lo accusava di molestie, il racconto del padre

A parlare di quanto accaduto al Corriere della Sera è stato Matteo Plicchi, il tiktoker suicida. “L’unico modo che ha trovato per difendersi dal disonore e provare la sua innocenza è stato togliersi la vita. Era il mio angelo ed è stato ucciso da persone false che vivono solo su e per Tik Tok”, ha affermato. L’uomo, a tal proposito, non può che lanciare l’allarme sulle dinamiche pericolose che si celano dietro ai social network. “Ragazzi, state attenti a queste community vivete la vostra vita nella realtà, non posso credere che oggi sto seppellendo mio figlio. Lui che per me, il fratello e la sorellina era un cuore puro”, ha concluso.

