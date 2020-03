Till Lindemann dei Rammstein ha il Coronavirus/ Il cantante in terapia intensiva

Till Lindemann ha il Coronavirus, o almeno è questo che annuncia oggi Bild. La notizia arriva dalla Germania e mette in ansia i fan della band dei Rammstein che adesso temono per il loro frontman. Secondo le informazioni di BILD sembra che il cantante sia attualmente in quarantena nell’unità di terapia intensiva di un ospedale di Berlino. Proprio nella città tedesca è tornato lo scorso 15 marzo dopo il suo concerto a Mosca e dopo il suo progetto che lo ha portato in Russia. Secondo i bene informati sembra che Till Lindemann abbia accusato i sintomi del influenzali tipici anche del Coronavirus e che per questo abbia chiamato i soccorsi. Secondo Bild è stata una squadra di emergenza a portato in ospedale per via di una febbre estremamente alta.

Till Lindemann ha il Coronavirus, come sta?

A quel punto il frontman dei Rammstein è stato sottoposto al test per il Coronavirus risultando positivo. Da quando gli è stata diagnosticata la polmonite, è stato immediatamente portato in terapia intensiva e messo in quarantena ma sembra che al momento non ci sia rischio per la sua vita e che il musicista abbia già iniziato a sentirsi meglio. Il frontman dei Rammstein è arrivato alla soglia dei suoi 60 anni e non si conoscono possibili patologie regresse e quindi non ci resta che attendere per capire come si evolverà la situazione.



