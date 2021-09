Tim Bergling, Avicii avrebbe compiuto 32 anni/ La musica, il suicidio e l’omaggio

Tim Bergling, in arte Avicii, avrebbe compiuto 32 anni oggi. Google, attraverso un doodle, ha voluto omaggiare il dj svedese, che ad aprile del 2018 si è suicidato. Il cantautore viene definito come “uno dei primi artisti ad elevare la musica elettronica al successo globale mainstream” e celebrato per il suo impegno in cause umanitarie come “il cambiamento climatico, la fame nel mondo e la conservazione della fauna selvatica e delle specie in via di estinzione”.

Il doodle di Google mostra, per la ricorrenza, Avicii mentre suona la tastiera. Il video realizzato, sulle note del celebre successo “Wake me up”, racconta con delle scene stilizzate la passione del cantautore per la musica in tutte le sue forme. L’iniziativa è stata realizzata dal più importante motore di ricerca in collaborazione della Tim Bergling Foundation, un’organizzazione fondata dalla famiglia Bergling per “onorare la vita e l’eredità” del dj svedese. Ad ispirare la creazione delle immagini, si legge, è stata proprio una conversazione con il padre Klas Bergling.

Tim Bergling avrebbe compiuto 32 anni: l’omaggio ad Avicii

Google ripercorre attraverso un doodle la vita, stroncata in gioventù, di Tim Bergling, che quest’oggi avrebbe compiuto 32 anni. Nella pagina realizzata sono state pubblicate alcune foto da bambino, insieme ai suoi cari, e non solo. Nato in una famiglia di creativi l’8 settembre 1989 a Stoccolma, in Svezia. Dal soul degli anni ’60 al glam-rock degli anni ’80, le esperienze musicali multigenere hanno giocato un ruolo importante nella sua educazione. A 16 anni stava mixando brani nella sua camera da letto e poco dopo iniziò a scrivere musica elettronica melodica e edificante.

L’inizio di una carriera di reale successo internazionale si ha nel 2011, con la pubblicazione di “Levels” sotto lo pseudonimo Avicii. Il brano è uno dei primi di musica elettronica a scalare le classifiche pop. L’anno successivo il dj svedese organizza un tour negli Stati Uniti e devolve i proventi ad associazioni che contrastano la fame nel mondo. Poco dopo esce anche il suo più grande successo, “Wake me up”. Dal 2011 al 2016, Tim Bergling ha suonato circa 220 set. In questi anni colleziona oltre una dozzina di premi musicali globali, tra cui un World Music Award per il miglior artista di musica elettronica.

Tim Bergling avrebbe compiuto 32 anni: la morte di Avicii

Il 20 aprile 2018 la famiglia di Tim Bergling, che oggi avrebbe compiuto 32 anni, ha dato il drammatico annuncio della sua morte per dissanguamento. L’artista svedese è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Mascate, con tagli alle braccia provocati da cocci di vetro di bottiglia. L’omaggio ad Avicii tramite il doodle di Google, realizzato con la collaborazione della Tim Bergling Foundation punta, oltre che a omaggiare l’artista, anche a “rimuovere lo stigma legato al suicidio e promuovere la consapevolezza della salute mentale, soprattutto tra i giovani di tutto il mondo”.

“Il Doodle è fantastico, io e la mia famiglia ci sentiamo onorati e Tim sarebbe stato molto orgoglioso e lo adorerebbe. È la storia amichevole e calorosa di un giovane che realizza il suo sogno di essere un DJ e allo stesso tempo ci dice che il nostro viaggio nella vita non è sempre facile nonostante la fama e la fortuna”. Questo il commento di papà Klas Bergling.



