Tim down, guasto rete Telecom/ Connessione Internet ko: segnalazioni in tutta Italia

Telecom down: per diverse ore nel corso della notte la rete Internet fissa, la telefonia fissa e la rete mobile sono state irraggiungibili. Lo rileva il sito Downdetector, che si occupa di monitorare le prestazioni delle reti di telefonia e app. Tante le segnalazioni in tutta Italia per il crash della rete Tim. Nel 73 per cento dei casi le segnalazioni riguardavano problemi alla rete Internet, nel 23 alla telefonia fissa, solo il 2 per cento alla rete mobile. Attraverso un comunicato Tim ha spiegato che «si è trattato di un problema temporaneo a una linea del traffico Internet». Questo ha provocato «solo problemi di navigazione Internet». Ma secondo la compagnia, «il tutto è durato circa 3 ore, ma ora il problema è rientrato». Le segnalazioni sono cominciate nel corso della notte. Molti utenti hanno lamentato su Twitter anche il fatto che erano irraggiungibili anche i numeri di assistenza 119 e 187. Inoltre, le varie App MyTim della galassia Telecom erano fuori uso.

TIM DOWN, GUASTO RETE TELECOM: SEGNALAZIONI IN TUTTA ITALIA

Ma alcuni utenti di Milano, ancora nelle prime ore della mattina di oggi, giovedì 10 ottobre 2019, hanno segnalato problemi alla rete Internet anche gestita da altre compagnie. Così per tutta la notte l’hashtag #Timdown è stato uno dei trend topic su Twitter. E alle 8.30 del mattino era ancora sul podio. Il tam tam ha risuonato per tutta l’Italia per oltre dodici ore per gli improvvisi e gravi problemi di connessione. Le segnalazioni però hanno raggiunto il picco all’una di notte. I problemi però sarebbero cominciati già nella serata di ieri. Verso le 21 di mercoledì a Milano alcuni punti della rete Telecom erano già saltati. Il portale Downdetector ha fornito anche la mappa delle segnalazioni, da cui emerge che la maggior parte delle segnalazioni sono arrivate da Milano e Roma, anche da Napoli, Firenze, Torino, Bologna, Genova, Brescia e Verona. E questo vuol dire che i problemi maggiori con Tim sono stati riscontrati al Nord, ma neppure Centro e Sud sono stati esenti dai disservizi Tim.

