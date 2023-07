TIM/ La soluzione di Analytics e Automation di Italtel per il monitoraggio della rete

Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, ha realizzato per TIM – che ha collaborato allo sviluppo – una soluzione di monitoraggio automatizzato della rete IP core per ottimizzare operatività e gestione dell’infrastruttura e migliorare la qualità del servizio offerto all’utente finale.

La soluzione di IP Flow End-to-end Monitoring è basata su una piattaforma software sviluppata da Italtel che fornisce all’operatore una vista unica attraverso cui misurare e monitorare come le applicazioni di video streaming dei diversi OTT si distribuiscono in rete, riconoscendo le tipologie di traffico, ricostruendo i flussi su base servizio/applicazione, verificando la corretta distribuzione ed arricchendo i dati raccolti in modo opportuno.

La soluzione si è rivelata preziosa per migliorare la Network Visibility relativa alla trasmissione di contenuti live dei diversi OTT e quindi di migliorare la qualità del servizio fornita al cliente finale.

“La continua crescita del traffico, la diversificazione e specificità delle applicazioni utilizzate dai clienti richiedono ai Telco una gestione sempre più smart della rete”, ha commentato Fabrizio La Paglia, Head of Telco Media &Cloud Business Unit di Italtel. “Ancora una volta Italtel ha dimostrato la sua capacità e velocità nel costruire una soluzione specifica sulle esigenze del Cliente, flessibile, ed in grado di evolvere nel tempo in relazione a nuove esigenze o nuovi servizi che questo offrirà alla sua clientela. La nostra conoscenza delle reti combinata con la capacità di sviluppo software fanno di noi il partner ideale per sviluppare progetti di Automation & Analytics ”.

La soluzione è in grado di riconoscere situazioni di allarme effettivo o potenziale che si presentano in rete e di notificarlo via mail, sms e chiamate telefoniche, agendo come strumento di trouble-shooting per ottimizzare operatività e migliorare la qualità del servizio offerto al cliente finale.

L’effettiva raccolta di dati e misure di traffico dagli apparati di rete, che consente un monitoraggio degli stessi e delle loro interfacce, avviene con l’utilizzo di una tecnologia innovativa (LiveAction) selezionata da Italtel per questo progetto e con la quale ha consolidato un rapporto di partnership.

La soluzione Italtel è inoltre tale da facilitare l’estensione delle funzionalità ad ulteriori ambiti di rete (Data Center, SD WAN, etc.) o al monitoraggio di applicazioni specifiche.











