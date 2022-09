Tim Music Awards 2022 dalla Radio al Palco, oggi 11 settembre/ Scaletta: sale l’attesa per Aka7even

Tim Music Awards – dalla Radio al Palco 2022: Aka7even tra gli ospiti dell’evento, dopo Amici

Il weekend made in TV di Rai Uno si prospetta all’insegna della musica d’intrattenimento con lo speciale domenicale in partenza alle 17:20 circa e in data 11 settembre, condotto da Carolina Di Domenico e Nek, un duo inedito al timone del format, Tim Music Awards – dalla Radio al Palco 2022 .

Il live evento verrà proposto al grande pubblico del piccolo schermo dal palco dell’Arena di Verona e si preannuncia essere all’insegna delle emozioni al cardiopalmo, dettate dalla grande musica e i performer previsti nella set-list.

La line-up targata Tim Music Awards -dalla radio al palco prevede tra le altre sorprese le performance e apparizioni tv live di artisti del calibro di Franco126, Aka 7 Even, Ana mena, Emis Killa, Federico Rossi, Giusy Ferreri, Malika Ayane, Marco Masini, Myss Keta, Donatella Rettore, Tancredi, Sissi e Alex.

Si preannuncia, quindi, essere un evento musicale eterogeneo come miscuglio di generazioni. La Rai si propone di offrire anche ai più giovani telespettatori la presenza sul palco dell’evento TIM , di artisti speciali -a grande richiesta dei giovanissimi fruitori di musica- come Aka7even, Tancredi e Sissi, reduci da un’esperienza televisiva di un percorso di studi intrapreso nel canto ad Amici di Maria De Filippi. Ma non solo. Per la gioia della generazione Big del grande pubblico, presenzieranno all’evento Donatella Rettore e Marco Masini, tra gli altri.

Tim Music Awards – dalla Radio al Palco 2022: Aka7even torna ai concerti live

Ciascun artista previsto nella line-up dell’evento potrà quindi registrare una performance e apparizione TV volta a lanciare nuovi messaggi al pubblico di telespettatori e alla promozione, unitamente allo spoiler di novità che riguardano la propria vita personale e la carriera artistica. Particolarmente attesa si fa, intanto, l’apparizione TV di Aka7even, il quale é reduce da uno stop forzato del tour estivo, in seguito alla scoperta di un nodulo alle corde vocali, una situazione spiacevole che con l’amore dei fan l’ex Amici 20 spera di poter dimenticare molto presto, restando ottimista rispetto al futuro artistico che lo attende in quanto grande promessa della Generazione Zeta.

