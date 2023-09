Tim Music Awards 2023, 2a puntata/ Scaletta cantanti e ospiti: tanti i premi assegnati

Tim Music Awards 2023, torna il secondo e ultimo appuntamento

L’appuntamento estivo con i Tim Music Awards 2023, è giunto alla seconda e ultima puntata. Dopo il successo del 15 settembre che ha totalizzato circa il 17.5% di share, l’evento musicale torna questa sera alle 20:35 su Rai 1.

Condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti, il concertone conterà numerosi artisti italiani che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona. Durante la prima serata, ad essere premiato è Marco Mengoni che conferma il successo di Due Vite a Sanremo e dell’album Prisma. Il concerto è stato registrato il 16, dunque, non sarà in diretta per lasciare posto alla finale degli Europei di Volley con l’Italia.

Naska: "Ho rifiutato Amici perchè volevano solo il mio aspetto"/ "Sanremo? Sì, ma nudo e con i miei tatuaggi"

Tim Music Awards 2023: scaletta cantanti del 17 settembre

Ecco la scaletta cantanti che si esibiranno nella seconda puntata dei Tim Music: Il Volo, Me contro te, Rose Villain, Shiva, Negramaro e Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Elisa, Gigi D’Alessio, Il Volo, Giorgia, Elodie, Mr. Rain, Lazza, Antonella Clerici, Negramaro, Angelina Mango, Fiorella Mannoia con Alessandra Amoroso e Annalisa, Fiorella Mannoia, Alessandro Siani, Fabri Fibra e Big Fish, The Kolors, Achille Lauro, Nek e Francesco Renga, Clara e Matteo Paolillo, Matteo Paolillo, Rosa Chemical, Rocco Hunt e Rhove.

JIM CROCE/ Il tempo in una bottiglia: vita e morte dell’eroe della classe operaia

Tim Music Awards 2023: ospiti dell’evento del 17 settembre

Durante la seconda e ultima serata dell’evento musicale più atteso dell’estate, oltre ai cantanti, saliranno sul palco dell’Arena di Verona anche noti volti televisivi come ospiti: Amadeus, Antonella Clerici, Enrico Brignano, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu, il cast di Grease e Alessandro Siani.

Come vedere la puntata? Si ricorda che la puntata di questa sera, 17 settembre, è registrata e non verrà trasmessa in diretta. Si potrà vedere su Rai 1, oppure in streaming grazie a RaiPlay su tablet e altri dispositivi mobili, per recuperare l’evento musicale se non si ha avuto la possibilità di vederlo durante la messa in onda.

Tedua, ospite con Belen Rodriguez a Stasera c'é Cattelan...su Rai2/ Le anticipazioni bomba!

© RIPRODUZIONE RISERVATA