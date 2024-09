Tim Music Awards 2024: anticipazioni prima puntata 13 settembre

Oggi, venerdì 13 settembre 2024, in prima serata su Raiuno, al termine della puntata di Affari tuoi, va in onda la prima delle due serate dei Tim Music Awards, giunti alla tredicesima edizione e che, anche quest’anno, hanno come location la splendida cornice dell’Arena di Verona. Saranno due serate ricche di musica, di artisti che saliranno sul palco per regalare momenti indimenticabili al pubblico e che avranno come padroni di casa Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Coez, vita privata e nuova fidanzata/ Dopo l'ex Lola è tempo di un nuovo amore?

Oltre ad esibirsi, gli artisti riceveranno i premi per gli Album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2023 e settembre 2024 e per i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Ci saranno, inoltre, anche riconoscimenti per gli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori.

Club Dogo perchè si erano sciolti?/ Jake La Furia: "la nostra divisione arriva da problematiche generali"

Tim Music Awards 2024: i cantanti delle due serate

A salire sul palco nel corso delle due serate dei Tim Music Awards 2024, saranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Big Mama, Bresh, Capo Plaza, Clara, Club Dogo, Coez, Elodie, Emis Killa, Emma, Fiorella Mannoia, Frah Quintale, Gaia, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Il Tre, Il Volo, Irama, Kid Yugi, Lazza, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Max Pezzali, Mida, Mr. Rain, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Riccardo Cocciante, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Tananai, Tedua, The Kolors, Tony Boy, Tony Effe, Umberto Tozzi.

Omicidio Pierina Paganelli, fratelli Bianchi replicano a moglie Louis Dassilva/ "Nostro alibi inattaccabile"

Nel corso delle due serate non mancherà il momento dedicato alla comicità. Sul palco dell’Arena di Verona, nel corso delle due serate, saliranno anche Pio e Amedeo, Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Come vedere in diretta streaming i Tim Music Awards 2024

Le due serate dei Tim Music Awards 2024 possono essere visti in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30. Contemporaneamente, grazie a Raiplay, disponibile come sito e applicazione, è possibile seguire l’evento in diretta streaming. Con Raiplay, inoltre, lo spettacolo può essere visto anche in un momento successivo rispetto alla messa in onda dello show.