Tutte le anticipazioni di Tim Music Awards 2025 che torna in onda oggi 12 settembre dall'Arena di Verona.

Grande musica, grandi artisti, premi ed emozioni oggi, venerdì 12 settembre, su Raiuno con i Tim Music Awards 2025 che premierà gli artisti per le vendite discografiche e per l’entertainment. Quella di oggi non sarà l’unica serata di Raiuno dedicata alla musica perché come accaduto negli anni precedenti, anche quest’anno, le serate dedicate ai Tim Music Awards saranno due con la seconda serata che sarà trasmessa domani, sabato 13 settembre.

Anche quest’anno, la location dell’evento musicale sarà la suggestiva e bellissima Arena di Verona che accoglierà non solo gli artisti e il pubblico, pronto a cantare ogni brano, ma anche la coppia di conduttori che convince sempre di più ovvero Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Con la loro simpatia e la complicità che hanno sempre dimostrato di avere, il conduttore toscano e l’attrice spagnola sono pronti a conquistare la scena anche quest’anno.

Tim Music Awards 2025: i cantanti all’Arena di Verona

Sul palco dell’Arena di Verona, al termine di un anno musicale, tantissimi artisti della musica italiana riceveranno vari premi che saranno consegnati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Nel corso della serata, arriveranno alcuni mostri sacri della musica italiana come Antonello Venditti, Eros Ramazzotti ma anche Giorgia, impegnata anche con la conduzione di X Factor e Gigi D’Alessio, attesissimo a Napoli per i concerti in Piazza del Plebiscito.

Non mancheranno, poi, i rappresentanti del rap italiano, a partire da Fabri Fibra. Con lui, poi, nel corso della serata, arriveranno anche Guè, Luché, Lazza ma anche Fedez. Spazio, inoltre, anche alla comicità con la presenza di Enrico Brignano e Andrea Pucci.

Come seguire in diretta streaming i Tim Music Awards 2025

Sarà una serata assolutamente imperdibile quella dei Tim Music Awards 2025 che Raiuno trasmetterà in diretta televisiva, in prima serata, al termine della nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Seduti comodamente sul divano di casa, dunque, potrete vedere tutti i vostri beniamini. Come sempre, chi preferisce seguire la diretta streaming, potrà seguire lo spettacolo collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.