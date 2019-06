Tim, offerte 5G/ Info e piano tariffario: tutti gli smartphone disponibili

Arrivano le prime offerte Tim per il 5G e il pubblico si scatena sui social network alle ricerche di informazioni per questo implemento tecnologico. I piani tariffari di base si divideranno sotto tre differenti proposte. Si parte su quello che viene considerato un 4.5 G con una velocità fino a 700 Mbps per passare al 5G classico che sale a 2 Gbps la stessa velocità del 5G Top. La prima offerta prevede un canone mensile di 19,99 euro, per passare ai 29.99 euro della seconda e ai 49,99 della versione top. Viene da chiedersi quali sono le differenze. I piani 5G e 5G Top presentano la promozione LoSai e ChiamaOra incluse nel servizio oltre a ovviamente maggior numero di Giga di internet che parte da 40 per passare a 50 e arrivare addirittura a 100 nell’ultimo piano tariffario. Ovviamente le tre offerte si dividono in base alle esigenze di chi si troverà ad utilizzare lo smartphone.

Tim, offerte 5G: le differenze tra i piani tariffari

Le offerte 5G proposte da Tim sono sicuramente tutte e tre molto interessanti. La Top costa decisamente di più delle altre, ma offre anche servizi aggiuntivi importanti. Intanto sarà totalmente gratuita la piattaforma TimGames esclusa nelle altre due. Sarà possibile agire in roaming con 3 Gb di traffico, 250 minuti e 250 sms. Inoltre ci sono anche 250 minuti di chiamate verso l’estero. Veniamo però alla proposta più interessante cioè quella di avere uno smartphone 5G con sconti esclusivi da una cifra di 0 euro al mese. Nelle le altre due offerte invece si parla di promozione da 3 euro al mese per avere uno smartphone. Il piano 5G Top inoltre avrà rispetto agli altri un’assistenza dedicata e quindi si presuppone che venga fatto soprattutto per quanto riguarda i piani business.

