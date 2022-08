TIM Summer Hits 2022 best of/ Diretta e scaletta 11 agosto: da Achille Lauro a Fedez

Tim Summer Hits 2022: anticipazioni e diretta della puntata speciale

Dopo il successo ottenuto con le precedenti puntate che hanno convinto il pubblico di Raidue che ha promosso a pieni voti non solo lo show, ma anche la coppia di conduttori formata da Stefano De Martino e Andrea Delogu, questa sera, a partire dalle 21.25, torna l’appuntamento con Tim Summer Hits 2022. Quella in onda questa sera è una puntata speciale dello show musicale itinerante di Raidue che, partito da Roma, ha fatto tappa anche a Rimini e Portopiccolo.

Quella del Tim Summer Hits 2022 è stata una scommessa vinta dalla Rai che ha deciso di fare compagnia ai telespettatori con uno show dedicato totalmente alla musica, ma anche al divertimento affidato a Saverio Raimondo. Questa sera, così, i telespettatori di Raidue avranno modo di rivedere le migliori esibizioni dello show.

Tim Summer Hits 2022: le esibizioni della puntata speciale

Sono stati tanti i cantanti che sono saliti sul palco del Tim Summer Hits 2022 regalando momenti di divertimento, ma anche grandi emozioni sia al pubblico presente in piazza che ai telespettatori. Quali esibizioni, dunque, saranno riproposte nel corso della puntata speciale in onda questa sera?

Ad alternarsi sul palco Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Blanco, Boomdabash – Annalisa, Michael Bublè, Coez, Elisa, Fedez – Tananai – Mara Sattei, Fabri Fibra – Maurizio Carucci, Ghali, Rocco Hunt – Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Lazza, Marracash, Ana Mena, Marco Mengoni, Mika, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rkomi, Luigi Strangis, Tananai.

Come vedere in streaming la puntata speciale del Tim Summer Hits 2022

Anche la puntata speciale del Tim Summer Hits 2022 può essere seguita in diretta televisiva sintonizzandosi su Raidue, ma anche in diretta streaming. Per farlo basta collegarsi al sito Raiplay e seguire la diretta streaming che comincia contemporaneamente a quella televisiva oppure attraverso il tasto Restart è possibile tornare indietro qualora la puntata sia già cominciata.

Inoltre è possibile scaricare anche l’app di Raiplay disponibile per tutti i dispositivi mobili come tablet, smarthphone e smart tv.











