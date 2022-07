Tim Summer Hits 2022 in streaming e tv: come vedere la quarta tappa/ Da Portopiccolo…

Tim Summer Hits 2022: come vedere in tv la puntata dal bordo di Portopiccolo

Lunedì 25 luglio, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con il Tim Summer Hits 2022. Stefano De Martino e Andrea Delogu conducono il nuovo appuntamento con lo show musicale dal suggestivo borgo di Portopiccolo. Tanti gli artisti che saliranno sul palco regalando al pubblico una serata di divertimento e di grande musica. Per non perdere neanche un minuto dello show musicale itinerante targato Rai che ha debuttato nell’estate 2022 e che ha già conquistato il pubblico, basta sintonizzare il televisore su Raidue.

A partire dalle 21.25, infatti, il secondo canale della Rai si trasformerà in un canale musicale dando voce agli artisti più amati del momento. Non mancherà, inoltre, anche la parte divertente per la presenza dei comici e i vari siparietti di De Martino e Andrea Delogu.

Come vedere in streaming Tim Summer Hits 2022

Il nuovo appuntamento con il Tim Summer Hits 2022 può essere seguito anche in diretta streaming che viene garantita da Raiplay. Collegandosi al sito Raiplay, infatti, è possibile seguire, contemporaneamente alla diretta televisiva, il quarto appuntamento con il Tim Summer Hits. Con il tasto restart, inoltre, è possibile cominciare a guardare la diretta streaming dall’inizio nonostante la diretta televisiva sia già cominciata.

E’ possibile, inoltre, non soltanto recuperare le puntate precedenti dello show musicale itinerante della Rai, ma anche guardare le singole esibizioni dei vari artisti. Raiplay, infine, è disponile non solo come sito, ma anche come App scaricabile per tutti i dispositivi come tablet, smart tv e smartphone.

