Tim Summer Hits 2022 Portopiccolo, 4a puntata/ Scaletta 25 luglio: da Elodie a LDA

Anticipazioni Secondo appuntamento con Tim Summer Hits 2022

Questa sera, lunedì 25 luglio 2022, alle 21.20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata del TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai 2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. È il suggestivo borgo di Portopiccolo – che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina – ad accogliere la nuova tappa. Settimana scorsa la kermesse canora è stata vista da 1.389.000 con l’11,82% di share, registrando un leggero calo rispetto alle puntate precedenti. L’appuntamento con la manifestazione, previsto precedentemente per giovedì 21 luglio, è slittato di qualche giorno per motivi di programmazione della Rai. Questa settimana la manifestazione andrà in onda lunedì 25 luglio e giovedì 28 luglio.

TIM Summer Hits 2022, la scaletta e i cantanti sul palco

Gli ospiti della quarta punta del TIM Summer Hits 2022 sono: Aka7even (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi 2020), Michele Bravi ( vincitore della settima edizione di X Factor), Coez, Dargen D’amico (nuovo giudice di X Factor 2022), Elisa, Elodie, Fedez, Tananai e Mara Sattei con il loro tormentone “La dolce vita”, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, Raphael Gualazzi, La Rappresentante Di Lista, LDA (ex concorrente di Amici 21 e figlio di Gigi D’Alessio), Marco Masini, Nek, The Kolors, Tommaso Paradiso, Donatella Rettore e Tancredi con “Faccio da me”, Vegas Jones, Nika Paris (ex concorrente di X Factor 2021) e Room9. Anche questa sera non mancheranno le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo.

Come seguire TIM Summer Hits 2022

TIM Summer Hits 2022 sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9. L’hashtag ufficiale per commentare sui social la serata è #TIMSummerHits. Tutte le serate saranno raccontate sui social ufficiali di RaiPlay, Rai2, Radio2 e Radio Italia. Ricordiamo che le registrazioni sono state effettuate a Roma, in Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno, a Portopiccolo il 28 e il 29 giugno e a Rimini in Piazza Federico Fellini l’1 e il 2 luglio. TIM Summer Hits 2022 andrà in onda fino al 4 agosto, poi verrà proposta una puntata “best of” l’11 agosto.

