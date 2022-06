Tim Summer Hits 2022 quarta tappa Portopiccolo/ Scaletta cantanti e diretta streaming

Tim Summer Hits 2022, quarta tappa Portopiccolo: scaletta e diretta streaming

Martedì 28 giugno e mercoledì 29 giugno Portopiccolo farà da sfondo alle serate del Tim Summer Hits 2022. Sul palco si alterneranno nomi prestigiosi e affermati del panorama musicale italiano e internazionale. Saliranno sul palco Achille Lauro, Aka7even, Albe, Alvaro Soler, Bresh, Chiara Galiazzo, Coez, Deddy, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Donatella Rettore e Tancredi, Elisa, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Gaudiano, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, La Rua, LDA, Marco Masini, Margherita Vicario, Mario Biondi, Matteo Romano, Michele Bravi, Mr. Rain, Myss Keta, Nek, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Sam Ryder, Sissi, The Kolors, Tommaso Paradiso, Valentina Parisse, Vegas Jones.

Dalle ore 21.00 i conduttori Andrea Delogu e Stefano De Martino accenderanno la zona della marina privata portando sul palco alcuni tra i più grandi artisti italiani. Rai Radio 2 e Radio Italia saranno le radio ufficiali di Tim Summer Hits 2022, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Dopo Roma, sarà Portopiccolo ad ospitare in forma privata la seconda tappa del TIM Summer Hits 2022. Le ultime tappe sono in programma a Piazzale Fellini, a Rimini. In questo caso le date da segnare a calendario sono venerdì e sabato 1 e 2 luglio.

Tim Summer Hits 2022, la grande musica è ripartita da Roma

Da giovedì 30 giugno il TIM Summer Hits 2022 sarà in prima serata su Rai Due e Rai Play. Sarà trasmesso in 6 puntate dopo che le tre città hanno ospitato la musica dal vivo e le canzoni dell’estate 2022 nelle loro piazze. Dal 14 luglio saranno trasmesse le puntate di Trieste e, infine, quelle di Rimini dal 28 luglio. Grande successo a Roma durante le tre serate del Tim Summer Hits. Lunghissime code e ore di attesa per i fan che fin dalle prime ore del pomeriggio, nonostante il torrido caldo estivo, non ha fermato la loro voglia di ascoltare gli artisti durante le prove giornaliere della tappa di Roma.

I due conduttori sono apparsi più affiatati che mai alla conduzione del Tim Summer Hits e hanno regalato al pubblico divertenti siparietti. Per l’occasione TIM lancia il concorso ‘Vinci la musica dell’estate con TIM Summer Hits’ che offrirà a tutti clienti l’opportunità di aggiudicarsi dei premi. Per ogni tappa saranno estratti, infatti, 45 ingressi per due persone che potranno assistere al concerto da un’area riservata e accedere al backstage.











