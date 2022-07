Tim Summer Hits 2022, Rimini/ Diretta e scaletta: da Bob Sinclair a Matteo Bocelli

Tim Summer Hits 2022, anticipazioni e diretta 28 luglio

Nuovo appuntamento con la musica del Tim Summer Hits 2022 che torna in onda questa sera con un nuovo ed imperdibile appuntamento. Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori di Raidue dal bellissimo borgo di Portopiccolo, Andrea Delogu e Stefano De Martino, nella prima serata di oggi, giovedì 28 luglio, tornano sul palco di Rimini per una nuova e grandissima serata di musica. Lo show itinerante musicale di Raidue ha debuttato da Piazza del Popolo a Roma incollando i telespettatori ai teleschermi e candidandosi ufficialmente come show concorrente di Battiti Live 2022 che, da anni, è il programma musicale dell’estate di Italia 1.

Anche questa sera, sul palco del Tim Summer Hits 2022, saranno tantissimi gli artisti che, nel corso della serata, si alterneranno facendo cantare e ballare non solo il pubblico a casa, ma anche le persone presenti in piazza.

Tim Summer Hits 2022, la scaletta e i cantanti sul palco

Sul palco del Tim Summer Hits 2022, nel corso del nuovo appuntamento, ci saranno alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e più amati dal pubblico. Spazio, dunque, agli artisti che, da anni, regalano emozioni come Loredana Bertè e Francesco Renga, ma anche agli artisti più giovani come Federico Rossi ed Emis Killa. Ci sarà anche il tempo per scatenarsi sulle note di Bob Sinclair. Ecco, dunque, tutti i cantanti previsti in scaletta:

Alex, Ana Mena, Matteo Bocelli, Clementino, Emis Killa, Giusy Ferreri, Franco 126 e Loredana Bertè, Gabry Ponte e Lum!x, Rocco Hunt, LDA, Valerio Lundini e I Vazzanikki, Francesca Michielin, Olly, Willie Peyote, Priestess, Francesco Renga, Rkomi, Federico Rossi, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Bob Sinclar e Nyv, Il Tre, Nina Zilli.

Le incursioni di Saverio Raimondo e la diretta streaming del Tim Summer Hits 2022

Non solo musica sul palco del Tim Summer Hits 2022. Nel corso della serata, infatti, non mancheranno le incursioni di Saverio Raimondo che, con la sua ironia e complicità, strapperà un sorriso, anche con la complicità dei conduttori Stefano De Martino e Andrea Delogu, al pubblico.

Infine, come sempre, il nuovo appuntamento con il Tim summer Hits è visibile in diretta televisiva a partire dalle 21.20 su Raiuno e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l'apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











