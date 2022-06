Tim Summer Hits 2022 streaming e diretta tv/ Come vedere la prima puntata…

Tim Summer Hits 2022: come vedere la diretta televisiva della prima puntata

Giovedì 30 giugno, in prima serata, la musica infiamma Raidue con Tim Summer Hits 2022. Questa sera, infatti, Stefano De Martino e Andrea Delogu conducono il primo dei sei appuntamenti dell’evento musicale itinerante della Rai. Quello in onda questa sera è il primo concerto registrato in Piazza del Popolo a Roma. Per vedere tutti gli artisti che hanno partecipato al primo concerto del Tim Summer Hits 2022 basta sintonizzarsi su Raidue a partire dalle 21.20.

Il concerto potrà essere seguito anche in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Italia. Previsto anche lostreaming audio su radioitalia.it. Inoltre, il concerto potrà essere recuperato in tv su Radio Italia TV ogni venerdì sera, dalle 21.00, e il sabato mattina, dalle 9.00.

Tim Summer Hits 2022: come vedere il concerto in streaming

Come per tutti i programmi della Rai, anche Tim Summer Hits 2022 può essere seguito anche in diretta streaming. Per seguire il concerto in streaming, contemporaneamente alla diretta televisiva, basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi, compresi gli smart tv che vi consentono di guardare il concerto anche in un momento successivo alla diretta televisiva.

Sul sito ufficiale di Radio Italia, invece, è disponibile solo l’audio streaming del concerto che sarà raccontato dalla voce di Manola Moslehi. Tanti, dunque, i modi per non perdersi assolutamente nulla dell’attesissimo evento musicale estivo della Rai che punta tutto oltre che su un cast ricco di grandi nomi, anche sulla coppia di conduttori formata da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

