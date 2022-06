Tim Summer Hits 2022, terza tappa Roma/ Scaletta e diretta streaming: da Raf a Baby K

Tim Summer Hits 2022, terza tappa a Roma: la scaletta della serata

Oggi 25 giugno 2022 va in scena il terzo e ultimo appuntamento con Tim Summer Hits. Le registrazioni del festival musicale che si tiene a Roma è condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu hanno avuto luogo già il 23 e 24 giugno e si concludono questa sera, per poi andare in onda a partire dal prossimo 30 giugno, ogni giovedì sera, per sei settimane (fatta eccezione per giovedì 21 luglio).

Tanti gli artisti che si avvicenderanno sul palco anche questa sera. La grande musica dell’estate sarà infatti rappresentata oggi da cantanti come Achille Lauro, Aiello, Alex, Annalisa e Boombadash, Baby K, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Mika, Nek, Raf, Valentina Parisse. Il concerto del 25 giugno 2022 a Piazza del Popolo a Roma inizierà alle 21.

Tim Summer Hits 2022, come seguire la diretta

Ricordiamo che il concerto che va in scena questa sera a Roma, come come quelli dei giorni scorsi, è completamente gratuito. Non c’è bisogno di biglietti per parteciparvi ma si potrà essere presenti fino al limite della capienza possibile. Sarà possibile seguire le varie esibizioni della terza tappa in diretta tramite le storie pubblicate dal profilo Instagram di Raidue e RaiRadio2.

Oltre che ogni giovedì in prima serata su Rai 1, il Tim Summer Hits andrà in onda anche il venerdì sera, dalle ore 21 su Radio Italia TV e il sabato mattina in replica alle ore 9. Tra gli artisti che saliranno sul palco nel corso delle varie puntate ci saranno anche Clementino, Coez, Deddy, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Donatella Rettore E Tancredi, Elisa, Elodie, Ermal Meta, Fabri Fibra E Maurizio Carucci, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Franco 126 E Loredana BertÈ, Gabry Ponte E Lumix, Gaia, Gaudiano, Ghali, Gianmaria, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Irama, J-Ax e Shade.

