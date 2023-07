Tim Summer Hits 2023 a Rimini, quarta puntata/ Diretta e scaletta cantanti: da Tananai a Tommaso Paradiso

Tim Summer Hits 2023: anticipazioni e diretta quarta puntata

Dopo il successo ottenuto con le prime puntate trasmessa da Piazza del Popolo a Roma, oggi, domenica 16 luglio, in prima serata, Raidue trasmette una nuova puntata del Tim Summer Hits 2023. Nek e Andrea Delogu, nuova coppia televisiva che, serata dopo serata, sta convincendo il pubblico di Raidue, conduce la quarta puntata del Tim Summer Hits 2023 direttamente da Rimini. Nel cuore della Riviera Romagnola, tantissimi artisti salgono sul palco per regalare una serata di musica, magia e divertimento non solo al pubblico presente in piazza, ma anche ai telespettatori di Raidue.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano salta il matrimonio/ Cos'è successo?

Ad affiancare Nek e Andrea Delogu ci sono gli Autogol che, dal bachstage, regalano siparietti esilaranti con i vari artisti che rispondono anche ad alcune domande curiose. Chi sono, dunque, gli artisti protagonisti della serata?

Tim Summer Hits 2023: la scaletta della serata

Da Tananai a Tommaso Paradiso fino ad Elettra Lamborghini e Angelina Mango, sul palco della quarta puntata del Tim Summer Hits 2023 arrivano i grandi protagonisti dell’estate musicale italiana che, con le loro hit, sono pronti a far ballare tutti nonostante il caldo. Andrea Delogu e Nek che ricopre il doppio ruolo di conduttore e cantante, nel corso della serata, lasceranno il palco ai seguenti artisti:

Jane Birkin è morta: cantante e attrice aveva 76 anni/ Trovata senza vita a casa: era malata

Aka 7even, Alexia, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Blanco, Ciccio Merolla, Claude, Coma_Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emma, Gabry Ponte e Hosanna, Gaia, LDA, Mara Sattei, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga e Nek, Rocco Hunt, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Come vedere in streaming il Tim Summer Hits 2023

Il Tim Summer Hits 2023 può essere visto in diretta televisiva su Raidue, ogni domenica sera, a partire dalle 21.10. L’evento, inoltre, può essere seguito in contemporanea anche su Rai Radio 2 e su Raiplay che permette di vedere anche la diretta streaming. Grazie al sito Raiplay o all’apposita applicazione disponibile per smartphone, smart tv e tablet, inoltre, si può vedere la diretta streaming dall’inizio anche se quella telesiva è già iniziata con il tasto restar.

Uomini e donne, Ida Platano: "Mi hanno ribaltato il negozio.."/ Estate rovinata: lo sfogo amaro

Inoltre, è possibile vedere anche tutte le puntate precedenti e le singole esibizioni dei cantanti protagonisti nonchè i contenuti dal backstage e vari momenti delle serate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA