Tim Summer Hits a Roma, seconda puntata/ Diretta, cantanti e scaletta: Paola e Chiara regine con Lambada

Tim Summer Hits 2023: diretta e commento in streaming:

La seconda puntata di Tim Summer Hits prosegue con la performance energica di Giorgia sulle note del nuovo singolo Senza confini. La regina dell’elegance in musica anticipa la performance di un trio caldissimo e inaspettato che infiamma le vibes. “Siamo molto contente di Lambada”, fanno sapere Paola E Chiara, incalzato dai conduttori sulla hit estiva presentata in un featuring con Boomdabash. “Grazie ai Boomdabash”, si dicono poi grate ai colleghe le sorelle riunite nel nome del pop, candidate al titolo di regine dell’estate. (Agg. Di Serena Granato)

Pinguini tattici nucleari aprono lo show

La diretta della seconda puntata di Tim Summer Hits, in onda in chiaro TV su Rai 2 e in streaming online su Raiplay, sotto la conduzione del duo Andrea Delogu e Nek, si apre con I pinguini tattici nucleari. La band apre lo show con l’esibizione sulle note del singolo Rubami la notte, sorprendendo il pubblico. É la band a introdurre il duo di conduttori dell’evento. (Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni della seconda puntata di Tim Summer hits 2023

La musica torna a risuonare su Raidue. Domenica 2 luglio, in prima serata, Andrea Delogu e Nek tornano in onda con la seconda puntata del Tim Summer Hits 2023. La nuova coppia di conduttori, direttamente da Roma, tornano a far compagnia ai telespettatori con una serata ricca di musica. Dopo il successo ottenuto con la prima serata, anche questa sera, la cornice di una serata ricca di musica e divertimento sarà Piazza del Popolo. Andrea Delogu, padrona di casa anche della scorsa edizione e Nek che ha preso il posto di Stefano De Martino convincendo sempre più il pubblico delle sue capacità di conduttore, lasceranno il palco agli artisti più amati dal pubblico.

Non mancheranno, così, i cantanti di quelli che sono i tormentoni estivi, ma anche gli artisti che, da anni, regalano emozioni musicali al pubblico. Spazio anche gli artisti più giovani, compresi gli ex allievi di Amici.

I cantanti in scaletta della seconda puntata del Tim Summer Hits 2023

Quali cantanti sono previsti nella seconda puntata del Tim Summer Hits 2023? Sono davvero tanti gli artisti che faranno ballare il pubblico presente in Piazza del popolo e il pubblico a casa. Da Achille Lauro a Marco Mengoni fino ad Elodie, sul palco del Tim Summer Hits ci saranno gli artisti più amati del momento. Ecco i cantanti in scaletta non in ordine di uscita:

Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Boomdabash, Bresh, Dargen D’Amico, Emma, Fabrizio Moro, Fedez,, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Guè, Irama e Rkomi, LDA, Leo Gassman, Marco Mengoni e Elodie, Madame, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rosa Chemical, Tananai, Tedua.

Come vedere in diretta streaming il Tim Summer Hits 2023

La seconda puntata del Tim Summer Hits 2023 piò essere seguita in diretta televisiva a partire dalle 21.25 di domenica 2 luglio sintonizzando il televisore su Raidue. Come per tutti i programmi Rai, anche il Tim Summer Hits 2023 può essere seguito in diretta streaming. Come? Attraverso Raiplay.

E’ possibile, infatti, collegarsi direttamente al sito o scaricare l’apposita applicazione disponibile per smart tv, smartphone e tablet e seguire non solo la serata, ma anche rivedere le singole esibizioni.











