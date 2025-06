Tim Summer Hits 2025: anticipazioni puntata 13 giugno

La grande musica torna a suonare su Raiuno che, dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a trasmettere il Tim Summer Hits con una marea di cantanti sul palco che si alterneranno nel corso delle serate regalando momenti imperdibili. Al timone dell’evento musicale di Raiuno, dopo i consensi ottenuti nella scorsa edizione, tornano Carlo Conti e Andrea Delogu che, insieme, hanno trovato un’alchimia perfetta regalando al pubblico non solo la loro professionalità, ma anche la loro simpatia ed ironia.

Il Tim Summer Hits 2025 ha una location d’eccezione ovvero Piazza del Popolo in Roma che, nelle quattro serate, registrate in anticipo rispetto alla messa in onda, è stata presa d’assalto dai fan dei vari cantanti che hanno accettato di sfidare il caldo di Roma esibendosi con le loro canzoni di maggior successo.

Tim Summer Hits 2025: i cantanti nel cast

Sul palco del Tim Summer Hits 2025 saliranno i cantanti più amati del momento tra cui anche ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Direttamente dall’ultima edizione, sul palco del Tim Summer Hits 2025 saliranno Antonia, Jacopo Sol, il vincitore della categoria canto TrigNo e Nicolò Filippucci ma il loro debutto non è attesa per la prima serata, in programma oggi 13 giugno.

Il cast della prima puntata del Tim Summer Hits 2025, tuttavia, è ricchissimo e presente, tra gli altri, l’artista più amato e apprezzato del momento ovvero Achille Lauro. Tra gli artisti più attesi della serata, poi, spuntano Alessandra Amoroso e Serena Brancale che sono pronte a far ballare tutti con la loro hit estiva. Spazio, poi, anche a Gigi D’Alessio, Gabry Ponte ma anche ad una delle voci italiane più belle di sempre ovvero quella di Iva Zanicchi.

Come vedere in diretta streaming il Tim Summer Hits 2025

Serata di grande musica e divertimento, dunque, quella che propone Raiuno nella serata di questo venerdì. Per non perdere neanche una nota, basta sintonizzare il televisore su Raiuno, a partire dalle 21.30. Lo show, infatti, comincerà al termine del nuovo appuntamento con Affari tuoi. Chi, invece, preferisce seguire il programma in diretta streaming, basta collegarsi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.