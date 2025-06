Tim Summer Hits 2025, 2a puntata 20 giugno 2025: diretta e tutti i cantanti ospiti sul palco, i conduttori Carlo Conti e Andrea Delogu: "Grande Festa"

Tim Summer Hits 2025, seconda puntata di questa sera 20 giugno 2025: cantanti e anticipazioni

La grande musica dopo il successo della prima serata continua anche questa sera, venerdì 20 giugno 2025, su Rai1 con il Tim Summer Hits. Lo show per il terzo anno consecutivo vedrà conduttori Carlo Conti e Andrea Delogu mentre a fare da scenario alle performance degli artisti sarà la splendida Piazza del Popolo di Roma ma ovviamente i grandi protagonisti saranno gli artisti che regaleranno al pubblico li presente e quello a casa delle performance magiche ed emozionanti.

Le anticipazioni svelano che anche in questa seconda puntata del Tim Summer Hits saranno numerosi gli artisti che calcheranno il prestigioso palco dai nomi più affermati come Francesco Renga e Noemi alle star del momento come Annalisa ed Alessandra Amoroso fino ai giovani artisti emergenti come Settembre, vincitore della categoria Giovani nel Festival di Sanremo 2025, BNKR44. E poi ancora saliranno sul palco Ermal Meta, Francesco Gabbani, BigMama, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique e tanti altri.

Tim Summer Hits 2025, Carlo Conti ed Andrea Delogu anticipano: “Porteremo l’energia nelle case degli italiani

I cantanti che si esibiranno al Tim Summer Hits questa sera sono 22 e rappresentano i generi musicali più diversi. Sul palco si alterneranno i mostri sacri della musica come Orietta Berti ed artisti emergenti, le pop star del momento come Gaia ed Annalisa ma anche i rapper storici come Coez. Insomma verranno accontentati tutti i gusti musicali ed al timone ci saranno Carlo Conti ed Andrea Delogu coppia già collaudata ed affiatata.

E proprio i due conduttori del Tim Summer Hits hanno rilasciato svariate interviste in cui hanno rivelato tutta la loro emozione per l’evento. Carlo Conti ha anticipato che sarà una grande festa pop il cui principale obbiettivo è quello di regalare entusiasmo, carica ed energia nelle case degli italiani. Andrea Delogu, invece, ha aggiunto che c’è davvero un grande feeling con il suo compagno d’avventura e che tutto quello che accade in onda non è recitato e studiato ma spontaneo.

Dove vedere la seconda puntata di Tim Summer Hits stasera in tv e streaming

Svelate tutte le anticipazioni e i cantanti della seconda puntata di Tim Summer Hits in onda questa sera, venerdì 20 giugno 2025 sempre su Rai1 a partire dalle 21.30 circa, non resta che ricordare che è possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito di Raiplay. Mentre su Rai Radio 2 è possibile seguire il backstage condotto da Carolina Di Domenico.