Il Tim Summer Hits 2025 torna in onda oggi con la terza serata: i cantante sul palco con Andrea Delogu e Carlo Conti.

Tim Summer Hits 2025, diretta e commento live 27 giugno

Cresce l’attesa per la terza puntata di Tim Summer Hits 2025, in onda questa sera venerdì 27 giugno su Raiuno. Da Alfa a Patty Pravo, sono davvero tanti i cantanti che si esibiranno nel corso della serata. Tra i più attesi dal pubblico si sono Bresh, Sara Toscano, Cristiano Malgioglio, Fedez con Clara, Marco Masini, Olly e tantissimi altri. Per i padroni di casa Carlo Conti e Andrea Delogu è anche una sfida importante da vivere in termini di ascolti e gradimento del pubblico.

Ricordiamo che il secondo appuntamento con Tim Summer Hits 2025 ha totalizzato oltre 2.5 milioni di spettatori, agguantando il 18,7% di share. Manca ormai pochissimo alla terzultima tappa del viaggio musicale targato Tim Summer Hits 2025: riflettori accesi sui protagonisti che calcheranno il palco romano. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Tim Summer Hits 2025, anticipazioni 27 giugno: Conti e Delogu scaldano i motori

L’appuntamento con la musica live si rinnova oggi, venerdì 27 giugno, con la terza puntata del Tim Summer Hits 2025 che continua ad infiammare l’estate di Raiuno regalando al pubblico tanta musica live con i cantanti più amati del mondo che si alterneranno sul palco in Piazza del Popolo. A fare da cornice allo show musicale della rete ammiraglia della Rai, infatti, è Roma che, ha regalato quattro serate indimenticabili agli amanti della musica e degli spettacoli live.

Al timone di quello che, ormai, è diventato un appuntamento fisso dell’estate di Raiuno ci saranno ancora il veterano Carlo Conti che, è atteso, da un’estate di lavoro per le prime selezioni delle canzoni che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025 e Andrea Delogu, sempre più protagonista delle reti Rai.

Tim Summer Hits 2025: i cantante di oggi 27 giugno

Anche la terza serata del Tim Summer Hits 2025 porta sul palco grandissimi nomi della musica italiana a cominciare da Cristiano Malgioglio. Il paroliere che ha scritto alcune delle canzoni più belle della musica italiana, negli ultimi anni, è diventato il re delle hit con le sue canzoni che fanno ballare davvero tutti. L’atmosfera poi, diventerà più romantica con l’arrivo sul palco di Diodato.

Nel corso della serata, poi, si esibiranno anche alcuni dei nomi più amati dai giovanissimi come Olly, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 ma anche Fedez e Clara, nuova coppia della musica italiana. Da Rovazzi a Fred de Palma fino a Patty Pravo, poi, ci sarà musica per tutti i gusti.

Come seguire in diretta streaming il Tim Summer Hits 2025

Chi ama, dunque, la musica e gli spettacoli musicali live, può sintonizzare il televisore oggi 27 giugno su Raiuno, a partire dalle 21.30. La serata inizierà al termine della puntata di Affari tuoi la cui stagione è ormai in dirittura d’arrivo. Chi preferisce, invece, può seguire la serata in diretta streaming collegandosi al sito di Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.