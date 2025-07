Tim Summer Hits 2025 va in onda oggi 4 luglio, in prima serata, su Rai 1: Carlo Conti ed Andrea Delogu pronti al gran finale con tantissimi artisti

Tim Summer Hits 2025: anticipazioni ultima puntata del 4 luglio

Dallo splendido scenario di Piazza del Popolo a Roma, questa sera, venerdì 4 luglio 2025, si conclude lo show musicale di Rai1 con l’ultima puntata del Tim Summer Hits 2025. Carlo Conti e Andrea Delogu sono pronti e carichi per il gran finale dello show musicale dell’estate. Sul palco si alterneranno tantissimi artisti che faranno ballare tutto il pubblico presente nella Piazza del Popolo strapiena ma anche i telespettatori a casa in un vero e proprio viaggio nella musica tra tutti i generi musicali.

E dalle anticipazioni Tim Summer Hits 2025 sulla puntata di questa sera, 4 luglio 2025, si scopre che sarà un finale spettacolare. Le registrazioni dello show musicale dell’estate condotto da Carlo Conti ed Andrea Delogu si sono svolte tra il 7 e il 10 giugno, sul palco si sono alternati più di 80 artisti esponenti di spicco della musica italiana e non solo e dei generi più disparati: dalla scena pop a quella rap passando per la dance e le hit più radiofoniche dell’estate. E mentre sul palco ci sarà la collaudata coppia Conti-Delogu, nel dietro le quinte ad intervistare i cantanti ci sarà Carolina Di Domenico.

Cantanti del Tim Summer Hits ultima puntata 4 luglio 2024: svelato tutto il cast

Carlo Conti ed Andrea Delogu sono pronti e carichi per la quarta ed ultima puntata del Tim Summer Hits 2025 che andrà in onda questa sera, venerdì 4 luglio 2024, ma chi saranno nello specifico i cantanti che si esibiranno al Tim Summer Hits 2025 nella puntata di questa sera? Come sempre il cast sarà molto variegato si passa dagli ex volti di Amici Nicolò Filippucci, Sarah Toscano, Antonia, TrigNO ed Alex Wyse agli ex volti di X Factor Leo Gassmann e Lorenzo Fragola.

Dalle grandi artiste della musica italiana come Loredana Bertè a una delle voci più potenti della sua generazione Noemi. E poi ancora tra i cantanti del Summer Hits 2025 ci saranno Baby K., Raf, Rkomi, Rocco Hunt e non mancheranno i duetti dai Boomdabash con Loredana Bertè fino a Michele Bravi con Mida, Riki con Lorella Cuccarini e Ludwig e Sabrina Salerno. Insomma sarà una serata magica ed all’insegna della grande musica che entusiasmerà i telespettatori a casa dopo aver fatto ballare e divertire il pubblico in Piazza.



Tim Summer Hits 2025: come vederlo in diretta streaming

E dopo aver rivelato tutte le anticipazioni più importanti e salienti sulla puntata di questa sera del Tim Summer Hits 2025 non resta che ricordare che l’ultima puntata dello show musicale va in onda questa sera, venerdì 4 luglio 2025, in prima serata su Rai1. È possibile seguire la puntata in diretta streaming sul sito di Raiplay mentre venerdì 11 luglio andrà in onda ‘il meglio di’ una sorta di Best Off delle quattro serate di grande musica andate in onda.