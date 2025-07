L’appuntamento con la musica di Raiuno non è ancora finito e continua anche questa settimana con l’ultima puntata del Tim Summer Hits 2025 che, dopo le quattro serate già trasmesse da Raiuno, va in onda oggi, venerdì 11 luglio, con il best of dei quattro precedenti appuntamenti. Le emozioni, il divertimento e le risate sono state tante e il pubblico ha risposto presente ai vari appuntamenti regalando un successo già scritto alla Rai. Anche per il best of, la location sarà sempre la suggestiva e bellissima Piazza del Popolo di Roma mentre sul palco ci sarà una coppia di conduttori che, ormai, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori che sperano di rivederla anche sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026.

Abbronzatissimo e con un look moderno ma allo stesso tempo elegante, sul palco ci sarà Carlo Conti affiancato da un’Andrea Delogu sempre più padrona della scena con la sua immensa conoscenza musicale, la sua dialettica e la sua simpatia.

Tim Summer Hits the Best Of 2025: tutti i cantanti della serata

I veri protagonisti del best of del Tim Summer Hits 2025 saranno, come sempre, i cantanti che, questa sera, saliranno tutti sul palco permettendo al pubblico di rivivere le emozioni già vissute nel corso delle precedenti, quattro serate. Sono tanti gli artisti che hanno accettato di salire sul palco di Piazza del Popolo anche se, tra i più attesi, spiccano sicuramente i nomi capaci di scalare le classifiche con ogni canzone. Via libera, dunque, alle emozioni, ma anche alla creatività di Achille Lauro ma anche al ritmo di Alessandra Amoroso e Serena Brancale che, dopo aver incantato in duetto sul palco del Teatro Ariston, sono tornate a cantare insieme.

Spazio, poi, ad uno dei gruppi italiani più amati di sempre come i Negramaro che riescono a far ballare e cantare, ma anche a tirare fuori emozioni meravigliosi. Non mancheranno, poi, anche gli artisti più amati dai giovani come Tananai, Olly, ma anche Fedez e Clara.

Come seguire in diretta streaming il Tim Summer Hits 2025

Il best of del Tim Summer Hits 2025 può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, al termine della puntata di Techetechetè. Chi, tuttavia, non riesce a seguire la diretta televisiva oppure preferisce la diretta streaming può collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione dove si possono vedere o rivedere anche le prime, quattro serate.

